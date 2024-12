Les fans de Taylor Swift à Vancouver fracassent le record de la plus grande utilisation de données lors d’un seul événement sur le réseau 5G de Rogers

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les fans de Taylor Swift ayant accédé au réseau 5G de Rogers ont utilisé 11 téraoctets (To) de données mobiles en quelques heures seulement au BC Place pour diffuser en continu son dernier concert de la tournée The Eras Tour et ont fracassé un nouveau record canadien au passage.

Cela vient briser le record établi au concert de Taylor Swift au Rogers Centre à Toronto le 21 novembre, lorsque les fans ont utilisé 7,4 To de données sur le réseau 5G de Rogers.

« Les fans de Taylor Swift utilisent d’incroyables quantités de données lors de ses concerts pour partager l’expérience, et leur utilisation de données aux spectacles de Vancouver a relevé la barre pour le réseau 5G de Rogers lors d’un événement dans un stade. Notre réseau 5G au BC Place est tout nouveau et nous sommes ravis que les fans aient fracassé un nouveau record en partageant cette expérience d’une vie », a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie et de l’Information.

Les données utilisées le 8 décembre équivalent à 307,000 photos téléversées et 2,180 heures de visionnement en continu. Selon les variations d’utilisation de données, les moments les plus diffusés du concert ont eu lieu lorsque Taylor Swift est arrivée sur scène et au début de la partie consacrée à l’album Reputation.

En tant que commanditaire présentateur de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada, Rogers a investi 10 millions de dollars pour améliorer la connectivité 5G au BC Place avant le dernier arrêt de Taylor Swift au pays dans le cadre de sa tournée mondiale. Cela comprend la refonte complète du réseau et l’installation d’un nouveau système de réseau dans le stade afin d’offrir aux fans la meilleure expérience possible pendant les trois concerts de l’artiste à Vancouver. Les équipes ont consacré 10 000 heures à la planification, et il a fallu plus de 10 000 heures et une équipe de plus de 40 personnes pour l’installation.

Les améliorations augmenteront la capacité du réseau 5G de 38 fois dans tout le stade, soit l’équivalent de la couverture offerte par 20 tours à Vancouver. Pendant les trois concerts de Taylor Swift à Vancouver, les fans ayant accédé au réseau 5G de Rogers au BC Place ont utilisé 32 To de données.

La technologie 5G est essentielle pour les concerts d’aujourd’hui. Ses vitesses plus rapides, sa latence plus faible et sa plus grande capacité sont nécessaires en raison du grand nombre de fans qui diffusent et partagent leur expérience en temps réel.

Pour accommoder les foules attendues à l’extérieur du BC Place, Rogers a également installé deux sites cellulaires mobiles temporaires afin d’augmenter la capacité sans-fil et d’assurer une connectivité fiable.

À propos de Rogers Communications

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338