Arco Vara võlakirjaemissioon

Arco Vara AS viis läbi võlakirjaemissiooni, mille käigus emiteeris võlakirju kogumahus 4 000 000 eurot.

Võlakirjade väljalaskepäev on 13.12.2024 ja lunastamispäev on 12.12.2026. Emiteeritakse 400 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot, intressimääraga 10% aastas. Emiteeritud võlakirjadele tagatist ei anta. Emiteeritavate võlakirjade eest on tasutud täies ulatuses. Võlakirjade pakkumine teostati kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artiklis 1 sätestatuga ning ei olnud avalik.

Arco Vara AS-i võlakirju märkis kokku 43 isikut. Võlakirjade märkimisõigus määrati ostusoovide laekumise järjekorras. Võlakirjainvestorite hulgas on Arco Vara AS-i juhatuse ning nõukogu liikmetega seotud isikuid summas 310 000 eurot. Suurimad mitteseotud investorid olid Coop Pank AS, Avaroni Privaatportfelli Fond, Avaroni Võlakirjafond ning Trigon Dividendifond.

13.12.2024 lunastatakse tähtaegselt eelmised 2-aastased Arco Vara võlakirjad kogusummas 2 120 000 eurot, mille intress oli samuti 10%.

Arco Vara juht Kristina Mustoneni kommentaar: „2024. aasta võlakirjade summa oli peaaegu topelt suurem kui kaks aastat tagasi, aga emiteeritav maht täitus ostuoptsioonidega vaid kahe tööpäeva jooksul. Pidime suurele hulgale huvilistele teatama, et maht on täis. Täname investoreid usalduse eest! Jätkame oma missiooniga luua kvaliteetset kinnisvara ja läbimõeldud elukeskkondi.“

Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse Arcojärve arendusprojekti finantseerimiseks.





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

tiina.malm@arcovara.com