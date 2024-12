Communiqué de presse

Le groupe NTT choisit Evidian Identity Governance & Administration comme pierre angulaire de son infrastructure de gestion des identités au Japon

L'un des plus grands déploiements d'IGA au Japon, assurant la gouvernance et l'évolutivité de la gestion des identités et des droits pour 250 000 employés au sein du groupe NTT.

Paris, France - 10 décembre, 2024 - Eviden, la ligne d’activité du Groupe Atos leader dans les domaines du numérique, du cloud, du big data et de la sécurité, annonce aujourd'hui que le Groupe NTT a choisi sa solution Identity Governance and Administration (IGA) pour assurer la gouvernance et l'évolutivité de la gestion des identités et des droits de l'ensemble de ses quelque 250 000 employés au Japon. Cette mise en œuvre est l'un des plus grands projets IGA au monde renforcera la cybersécurité du groupe NTT tout en assurant la gouvernance de la gestion des identités et des droits pour l'ensemble de ses employés.

C’est en 2020 que NTT Comware, qui envisageait une infrastructure de gestion des identités et des droits pour toutes les sociétés du groupe NTT au Japon, a commencé à évaluer le modèle innovant de gestion des identités et des droits d'Evidian IGA, ses performances et son évolutivité. Après une démonstration de faisabilité réussie et une évaluation approfondie, NTT Comware a décidé d'adopter et de déployer Evidian IGA, convaincu qu'il permettrait un fonctionnement stable de l’importante base d'utilisateurs du groupe NTT.

David Leporini, directeur des produits de cybersécurité IAM et directeur général d'Evidian chez Eviden, Groupe Atos, a déclaré : " Ce déploiement IAM à grande échelle au sein de l'infrastructure informatique complexe de NTT a été réalisé avec succès grâce à notre solution IGA. Ce projet établit désormais une nouvelle référence pour les projets IAM à l'échelle mondiale ".

Ken Komazawa, vice-président du département Platform Services, Network & Cloud Division, NTT Comware : " Après avoir étudié et évalué plusieurs produits concurrents, nous avons choisi Evidian IGA pour soutenir nos opérations de back-office pour nos 250 000 employés répartis dans 115 sociétés du groupe. « Grâce à une approche itérative d’essais et erreurs, nous avons obtenu un modèle flexible de gestion des identités et des droits ainsi que des vitesses de traitement rapides qui peuvent gérer des millions de tâches de provisionnement en quelques heures. Evidian IGA est également essentiel pour la gestion des identités associée aux changements de personnel à grande échelle, environ 50 000 employés, qui se produisent périodiquement au sein du groupe NTT".

La forte position d'Evidian IAM au Japon et dans la région Asie-Pacifique, ainsi que son appartenance à la marque Eviden, consolident son rôle de leader mondial dans la gouvernance sécurisée des identités. Avec plus de 900 organisations et plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde, Evidian IAM continue d'étendre sa présence au-delà de l'Europe, notamment au Japon et aux Etats-Unis.

Dans le cadre de sa collaboration continue avec NTT Comware, l'équipe d'Evidian IAM fournira un support continu et des améliorations pour assurer la sécurité et l'évolutivité du système de gestion des identités et des droits du groupe NTT.

***

À propos de NTT COMWARE CORPORATION

NTT Comware, grâce à la puissance de la technologie et à ses capacités de développement de logiciels, vise à envisager un avenir bénéfique pour les personnes et la société, et à contribuer à la réalisation d'un monde prospère où les cœurs sont connectés. S'appuyant sur la qualité et la fiabilité qui ont soutenu l'infrastructure sociale au Japon, NTT Comware perfectionnera les réseaux et les plates-formes de la prochaine génération, déclenchera des changements structurels sociaux et industriels, favorisera l'expansion commerciale du groupe DOCOMO et encouragera la transformation numérique du groupe NTT. Pour plus de détails, visitez le lien suivant : https://www.nttcom.co.jp/english/about/

Pour les services de NTT Comware utilisant Evidian IAM, visitez le lien suivant : https://sc.nttcom.co.jp/english/iam/

