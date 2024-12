Selskabsmeddelelse nr. 75





Storaktionærmeddelelse – Nykredit Realkredit A/S

I henhold til lov om kapitalmarkeder § 30 kan vi oplyse, at Nykredit Realkredit A/S har meddelt Spar Nord Bank A/S, at Nykredit Realkredit A/S har øget sin beholdning af aktier i Spar Nord Bank A/S

til 23.674.933 stk. svarende til 20,11 % af aktiekapitalen.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36.

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

Økonomidirektør

Vedhæftet fil