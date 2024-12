Midland et Probe Gold annoncent les résultats de sols (MMI) sur la découverte en cuivre-or-argent-molybdène du projet La Peltrie

MONTRÉAL, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), en coentreprise avec Probe Gold Inc. (« Probe »), a le plaisir d’annoncer les résultats d’échantillonnages de MMI dans le secteur du large système minéralisé en cuivre-or-argent-molybdène (« Cu-Au-Ag-Mo ») découvert en 2022 sur le projet La Peltrie. Cet important système minéralisé est situé à 15 kilomètres au sud-est du gîte aurifère Zone 58N détenu par Agnico Eagle et à 25 kilomètres à l’ouest de l’ancienne mine Selbaie qui a produit 56,9 Mt titrant 0,87 % Cu, 1,85 % Zn, 39 g/t Ag et 0,55 g/t Au (production historique).

Le projet La Peltrie est maintenant en coentreprise avec Probe Gold Inc. (« Probe ») depuis septembre 2024.

Faits saillants :

8 valeurs au-dessus de 10 000 ppb Cu dont la plus forte valeur de 31 100 ppb Cu.

96 valeurs au-dessus de 2 000 ppb Cu et 15 valeurs au-dessus de 100 ppb Mo.

Les valeurs MMI de Cu identifient la zone principale de Cu-Au-Mo-Ag et s'étendent vers l'ouest.

Plusieurs anomalies subparallèles additionnelles vers le nord et le nord-est tout près du contact entre les volcanites et l'intrusion de Carheil.

Les anomalies MMI en Cu-Au-Mo-Ag ont une très bonne corrélation avec les échantillons prélevés lors de la prospection.

La grille d'échantillonnage de 786 sols MMI couvre la principale zone de découverte de Cu-Au-Mo-Ag qui avait rapporté 0,20 % CuEq* sur 513,5 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 22 janvier 2024) avec un espacement de 50 m et 100 m sur des lignes d'échantillonnage espacées de 200 m à 400 m. La grille s'étend vers le nord jusqu'à couvrir le contact sud de l'intrusion de Carheil. Cette grille d'échantillonnage de sol a permis d’identifier avec succès la zone principale de Cu-Au-Mo-Ag et aussi d'étendre celle-ci vers l'ouest.

Les valeurs MMI anomales au nord et nord-est se corrèlent bien avec les valeurs de Cu existantes dans les échantillons ponctuels de prospection de 2020 et 2023. De plus, plusieurs de ces secteurs anomaux se corrèlent aussi avec les meilleures anomalies du levé PP effectué au mois de mars dernier et demeurent non testés en forage.

SRK Consulting a réalisé une analyse structurale du levé magnétique aéroporté à haute résolution (2020) et des fichiers préliminaires ont été envoyés par SRK pour examen. À ce jour, les structures de failles (1er, 2e, 3e et 4e ordre) ont été établies à partir des données. L'objectif de l’analyse structurale du projet est d'améliorer la compréhension structurale et géologique de la zone minéralisée en cuivre. L'analyse a couvert la découverte de cuivre et s'étend au nord jusqu'à couvrir l'intrusion de Carheil. Un rapport final devrait être remis d'ici la fin novembre, qui inclura les meilleures zones d’intérêt de SRK.

L’'interprétation structurale, le levé MMI, le forage et le levé PP permettront d’identifier les secteurs hautement favorables associés à la minéralisation Cu-Au-Mo-Ag pour la prochaine campagne de forage qui est présentement en préparation.

Mises en garde :

* Le Cuivre Équivalent ("CuEq") a été calculé en utilisant les prix des métaux de : Au 1 500,00$/oz, Cu 3,25$/lb, Ag 15,00$/oz, Mo 15,00$/lb. Les valeurs de CuEq sont pour des buts d’exploration seulement et n’incluent aucune estimation des récupérations métallurgiques.

Les épaisseurs vraies des intersections en forage rapportées dans ce communiqué ne peuvent pas être déterminées avec l’information actuellement disponible et sont donc rapportées en longueur carotte.

Les minéralisations retrouvées à Zone 58N et l’ancienne mine Selbaie peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur le projet La Peltrie de Midland/Probe décrit dans ce communiqué.

À propos de Probe

Probe est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Novador au Québec où la Société a défini un inventaire de plusieurs millions d’onces. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente, à hauteur de 526 millions $, de Probe Mines Limited à Goldcorp. Eldorado Gold Corporation détient actuellement une participation d’environ 10 % dans la Société.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Probe Gold Inc., la Société aurifère Barrick, BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, SOQUEM inc., Electric Elements Mining Corp., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Richard D St-Cyr, Directeur Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

