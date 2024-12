Probe Gold et Midland annoncent des résultats positifs d'échantillonnage de sol MMI sur le système minéralisé Cu-Au-Ag-Mo de La Peltrie, Detour (Québec)

Faits marquants :

8 valeurs supérieures à 10 000 parties par milliard (ppb) de Cu, avec une valeur maximale de 31 100 ppb de Cu .

. 96 valeurs supérieures à 2 000 ppb Cu et 15 valeurs supérieures à 100 ppb Mo.

et 15 valeurs supérieures à 100 ppb Mo. Les valeurs de Cu MMI délimitent la zone principale de Cu-Au-Mo-Ag et délimitent également au moins 1 800 mètres de potentiel non testé à l'ouest.

Plusieurs nouvelles anomalies de sol en Cu-Mo-Ag ont été identifiées au nord et au nord-est, à proximité du contact entre les roches volcaniques et l'intrusion de Carheil.

Les résultats obtenus à ce jour continuent d'indiquer la présence d'un système minéralisé très prometteur et étendu qui reste ouvert dans l'axe et en profondeur et qui nécessite un suivi détaillé.



TORONTO, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société "), en partenariat avec Exploration Midland Inc. (" Midland ") (TSX.V : MD), a le plaisir de présenter les nouveaux résultats de son programme d'échantillonnage de sols MMI 2024 complété sur le projet La Peltrie. La grille d'échantillonnage MMI, totalisant 786 échantillons de sols, couvre la découverte principale de Cu-Au-Ag-Mo qui a retourné une intersection massive de 0,13% Cu sur 513,5 mètres (voir communiqué de presse de Probe daté du 22 janvier 2024). Les échantillons de sols ont été prélevés à une distance de 50 m et 100 m le long de lignes d'échantillonnage espacées de 200 m à 400 m, et s'étendent vers le nord pour couvrir le contact sud de l'intrusion de Carheil. Cette grille d'échantillonnage des sols a permis d'identifier la zone principale de Cu-Au-Ag-Mo et de la prolonger vers l'ouest d'au moins 1 800 mètres.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : " Nos programmes d'exploration en cours à Detour continuent de mettre en évidence l'énorme potentiel de ce projet à l'échelle du district. Le programme de sol a été très fructueux, non seulement en délimitant la découverte de cuivre et d'or, mais aussi en démontrant le potentiel d'un système très étendu de minéralisation et d'un enrichissement possible à l'ouest. Nous préparons maintenant nos programmes pour 2025, qui comprendront une extension du programme de sol, un suivi géophysique et des forages pour tester les nouvelles cibles que nous avons générées. Compte tenu des résultats que nous obtenons, Detour sera sans aucun doute l'une des priorités de notre programme d'exploration régional pour 2025."

Au cours des mois de juin et juillet, Probe a complété un levé systématique d'échantillonnage de sol MMI, totalisant 786 échantillons de sol, couvrant la découverte principale de Cu-Au-Ag-Mo et s'étendant vers le nord pour couvrir l'intrusion de Carheil. L'objectif de ce programme était d'identifier d'autres zones de minéralisation en Cu et d'identifier une source potentielle à plus haute teneur autour de l'intrusion de Carheil. Les anomalies de sol MMI coïncidaient spatialement avec la nouvelle zone Cu-Au-Ag-Mo lesquelles s’ajoutent des valeurs anomales supplémentaires s'étendant au nord et à l'ouest de la découverte. Au total, 8 valeurs étaient supérieures à 10 000 ppb de Cu, atteignant jusqu'à 31 100 ppb de Cu, 96 valeurs étaient supérieures à 2 000 ppb de Cu et 15 valeurs supérieures à 100 ppb de Mo. De plus, des résultats orientés subparallèles au nord de la zone ont retourné 11 900 ppb Cu, 62 ppb Mo, 0,3 ppb Au, 10 ppb Ag à proximité du contact entre les roches volcaniques et l'intrusion de Carheil. Des échantillons ont été prélevés à une distance de 50 m le long de lignes d'échantillonnage espacées de 200 m sur la zone de découverte et le contact avec l'intrusion de Carheil. Les échantillons prélevés au-dessus de l'intrusion de Carheil ont été prélevés à 100 m d'intervalle le long de lignes espacées de 400 m.

Les valeurs anomales de MMI au nord et au nord-est montrent une forte corrélation avec les valeurs existantes de Cu-Mo-Ag dans les échantillons de prospection isolés prélevés en 2020 et 2023. Plusieurs de ces zones anomales sont également en corrélation avec les meilleures anomalies de polarisation provoquées par le levé réalisé en mars dernier et qui n'ont pas encore fait l'objet de tests de forage.

SRK Consulting a effectué une analyse structurale du levé aéromagnétique à haute résolution réalisé en 2020 et les données ont montré une bonne corrélation des structures avec la minéralisation Cu-Au-Ag-Mo. À ce jour, des structures de faille (1ier , 2ième , 3ième , et 4ième ordre) ont été établies à partir des données. L'objectif de cette analyse structurale du projet est d'améliorer la compréhension structurale et géologique de la zone minéralisée en cuivre, en examinant la géométrie des structures, les générations et la distribution des failles/zones de cisaillement, et les générations de plis. L'étude couvre la découverte de cuivre et s'étend vers le nord, pour couvrir l'intrusion de Carheil.

L'interprétation structurale, le levé MMI, le forage et le levé IP seront utilisés pour identifier les zones à fort potentiels associés à la minéralisation Cu-Au-Ag-Mo pour un prochain programme de forage qui est actuellement en préparation.

Une interprétation préliminaire des résultats reçus à ce jour suggère que les teneurs combinées en Cu-Au-Mo-Ag ont tendance à augmenter d'est en ouest. Ceci indique un vecteur potentiel d'enrichissement à l'ouest du sondage LAP-22-12_EXT, dans une zone qui n'a pas été testée. La minéralisation en métaux de base est associée à une unité de basalte massif à coussiné à grain fin. Le basalte est carbonatisé et les bordures de coussins présentent une forte altération en chlorite et en épidote. L'unité volcanique est recoupée par des veines de quartz de l'ordre du centimètre avec des blocs de feldspath potassique à l'intérieur des veines et de fortes auréoles d'altération en épidote potassique. Les zones de brèches hydrothermales locales présentent des clastes anguleux fortement altérés par l'albite et la silice dans une matrice de quartz/carbonate. Les veines de quartz et les zones bréchiques contiennent jusqu'à 25 % de sulfures sous forme de veinules et d'intercroissances de chalcopyrite et de pyrrhotite.

Sur la base de ces résultats, la société prépare actuellement un programme d'exploration afin de reprendre les forages de suivi sur cette nouvelle découverte.

Figure 1 : Carte de surface - Projet Probe Detour Québec





Figure 2 : Carte de surface - Géologie régionale de la propriété La Peltrie et emplacement des forages 2023





Le projet "Detour Québec" de Probe

Le projet au stade de la découverte couvre une superficie de 777 kilomètres carrés le long du corridor aurifère de Detour, y compris l'option de la propriété La Peltrie, la propriété Gaudet-Fenelon JV, les propriétés Detour Québec Principale et Nord détenues en propriété exclusive, et est situé à 190 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda et à 40 kilomètres au nord-ouest de la ville de Matagami, au Québec, et renferme les zones de déformation aurifère Sunday Lake, Massicotte et Lower Detour Lake. L'option La Petrie et les propriétés Gaudet-Fenelon JV sont en partenariat avec Exploration Midland Inc. Le projet est situé le long des extensions latérales de la deuxième plus grande mine d'or du Canada à Detour Lake, exploitée par Agnico Eagle Mines Ltd. et des récentes découvertes d'or à haute teneur dans la zone 58N, Fenelon/Tabasco, la zone 51 et Martiniere/Bug Lake faites par Balmoral Resources Ltd. et par la suite par son acquéreur Wallbridge Mining Company Ltd. sur leurs propriétés adjacentes à la limite nord de la propriété de Probe.

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été revu, préparé et approuvé par M. Marc Ducharme, P.Geo, vice-président Exploration, qui est une " personne qualifiée " tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (" Règlement 43-101 ").

Contrôle de la qualité

Tous les échantillons de sol de 2024 MMI ont été prélevés sous la supervision d'employés de Probe. Sur chaque site d'échantillonnage, une petite fosse est creusée pour évaluer le profil du sol, l'échantillon est extrait à l'aide d'une tarière, placé dans le sac d'échantillonnage avec une étiquette numérotée pour maintenir la chaîne de possession et fermé avec une fermeture éclair jusqu'à ce qu'il atteigne le laboratoire pour l'analyse. Environ 500 g de matériau sont extraits à une profondeur moyenne de 10 à 15 cm sous l'interface organique/inorganique, conformément au protocole d'échantillonnage de SGS Canada MMI. À chaque site d'échantillonnage, une localisation GPS, une photographie, les caractéristiques du site d'échantillonnage et la composition de l'échantillon sont documentées. Un programme strict d'AQ/CQ a été appliqué pendant l'analyse des échantillons ; il comprend un duplicata de terrain tous les 50 échantillons et l'insertion de normes minéralisées et d'échantillons vierges pour chaque lot de 50 échantillons. Les échantillons ont été envoyés à SGS Canada à Burnaby (C.-B.) pour une lixiviation par Mobile Metal Ion (MMI) à l'aide d'une analyse par spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS) sur 50 grammes de matériel complétée par un ensemble géochimique multi-éléments.

A propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador (plusieurs millions d'onces) au Québec, ainsi que le projet Detour Gold (Québec), qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 685 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L'évaluation économique préliminaire Novador récemment mise à jour par la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée le long de toutes les couloirs aurifères et de tous les gisements.

Au nom de Probe Gold Inc,

Dr. David Palmer,

Président et directeur général

