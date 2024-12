Le CEPI et Accumulus Synergy s’associent pour renforcer l’accès équitable à l’information et accélérer l’accès aux vaccins

OSLO, Norvège et BURLINGAME, Californie, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme innovante de partage de données d’Accumulus Synergy, basée sur le cloud, pourrait accélérer l’accès aux vaccins et à d’autres technologies de santé en permettant des soumissions réglementaires multi-pays et en accélérant l’examen et l’autorisation réglementaires. Elle pourrait ainsi contribuer à mettre fin à de futures épidémies de maladies infectieuses émergentes de manière plus rapide et plus équitable.

Bénéficiant d’un financement de 19,1 millions $ octroyé par le CEPI, la plateforme de collaboration réglementaire développée par l’association mondiale à but non lucratif Accumulus Synergy pourrait faciliter l’accès aux réponses médicales en renforçant l’accès équitable à l’information. La plateforme vise à permettre aux autorités réglementaires en charge de l’autorisation des nouveaux produits de santé d’examiner simultanément des données normalisées et pertinentes sur la sécurité, l’efficacité et la qualité des vaccins, en vue d’autoriser un produit de santé sur la base de cette évaluation commune, un processus connu sous le nom de « reliance » (dépendance).

Afin d’améliorer la préparation réglementaire et d’accélérer l’autorisation des vaccins en cas d’urgence de santé publique, le CEPI met actuellement en place un cadre mondial de préparation réglementaire qui s’appuie sur la plateforme d’Accumulus pour la collaboration en temps réel et fournit un accès équitable à l’information, historiquement inexistant dans de nombreux pays.

La pandémie de Covid-19 a souligné le besoin d’une réforme réglementaire, car l’accès aux technologies de santé essentielles a souvent été retardé en raison des difficultés rencontrées dans le système réglementaire existant, notamment la duplication des efforts, les capacités limitées et l’accès inéquitable aux données nécessaires à l’autorisation des médicaments dans les pays du Sud global. Tous ces éléments sont mis en évidence par le partage limité des rapports d’évaluation entre les autorités réglementaires.

« Le partenariat CEPI-Accumulus fournit une solution unique permettant de répondre aux difficultés posées par la préparation aux pandémies en instaurant une collaboration sans faille entre les autorités réglementaires, les parties prenantes du secteur et les organisations de santé mondiale dans le monde entier », a déclaré Adam Hacker, Directeur et Responsable mondial des affaires réglementaires et de la qualité au CEPI. « La plateforme permettra de gérer des systèmes réglementaires hétérogènes en rationalisant et en accélérant l’accès aux informations cruciales nécessaires à l’accélération de la procédure d’autorisation de vaccins susceptibles de sauver des vies, ce qui nous aidera à maintenir une longueur d’avance dans la lutte contre les pandémies ».

« Notre partenariat avec le CEPI ne se limite pas à la préparation face à l’urgence ; il s’agit de créer un réseau d’intervention cohérent et mondial qui ne néglige personne », a ajouté Frank Nogueira, PDG d’Accumulus. « Ensemble, nous établissons un nouveau paradigme pour la préparation aux situations d’urgence. Ce paradigme donne la priorité à la rapidité, à la précision et à la coordination mondiale. Grâce au soutien financier du CEPI, nous poursuivrons le développement de notre plateforme afin que les traitements essentiels puissent parvenir plus rapidement que jamais à tous ceux qui en ont besoin ».

Le partenariat CEPI-Accumulus permet en outre aux autorités réglementaires des pays du Sud global de disposer de la plateforme Accumulus pour un coût modique, voire nul, et facilite l’accès des développeurs de vaccins de ces pays et de certains bénéficiaires du CEPI, en particulier dans le cas d’une urgence de santé publique de portée internationale. En mettant cette technologie cloud à disposition des organismes de réglementation de régions aux ressources limitées, cette collaboration garantit que chaque nation, quel que soit son statut économique, peut contribuer à une réponse unifiée en matière de santé mondiale et en tirer profit.

Le projet débutera par un test de la plateforme auprès de sept autorités réglementaires afin d’étudier les bonnes pratiques permettant de soutenir les développeurs de vaccins dans les situations d’urgence en matière de santé publique. En renforçant la préparation réglementaire dès maintenant, la plateforme Accumulus devrait permettre, lors d’une prochaine urgence de santé publique, d’exploiter les enseignements tirés de la phase de préparation afin d’accélérer l’autorisation et l’accès aux réponses médicales dans une situation d’urgence. Ce niveau de préparation permettra de contribuer à la 100 Days Mission (mission 100 jours) du CEPI, un objectif adopté par les dirigeants du G7 et du G20 et consistant à fournir des vaccins contre les pandémies dans un délai maximum de 100 jours.

À propos du CEPI

Lancé en 2017, le CEPI est un partenariat innovant établi entre des organisations publiques, privées, philanthropiques et civiles. Il a pour mission d’accélérer le développement de vaccins et d’autres réponses biologiques aux menaces de maladies épidémiques et pandémiques et de garantir un accès équitable à ces vaccins et réponses. Le CEPI a contribué au développement de plus de 50 candidats vaccins ou technologies de plateforme contre plusieurs agents pathogènes à haut risque connus et fait également progresser le développement de plateformes de réponse rapide pour les vaccins contre une future maladie X. La « 100 Days Mission » est au cœur du plan quinquennal de lutte contre les pandémies du CEPI pour la période 2022–2026. Elle vise à réduire à 100 jours seulement le temps nécessaire à la mise au point de vaccins sûrs, efficaces et accessibles dans le monde entier pour lutter contre les nouvelles menaces.

À propos d’Accumulus Synergy

Accumulus Synergy est une association industrielle internationale à but non lucratif qui met au point une plateforme d’échange de données révolutionnaire visant à favoriser une collaboration et une efficacité supérieures entre les organismes spécialisés dans les sciences de la vie et les autorités de réglementation internationales, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’extraire des informations dynamiques basées sur les données. Accumulus travaille avec les principaux intervenants du secteur des sciences de la vie et de l’écosystème réglementaire afin d’élaborer et de maintenir une plateforme visant à respecter les exigences en matière de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les échanges et soumissions dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie, de la fabrication et de la réglementation. Les sponsors d’Accumulus Synergy comprennent des laboratoires pharmaceutiques internationaux de premier plan.

Contacts médias

CEPI

E-mail : press@cepi.net

Tél. : +44 7387 055214

Accumulus Synergy

E-mail : allison.mari@accumulus.org

Tél : 540-907-6053