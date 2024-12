AB "Utenos trikotažas“ su Vokietijos bendrove „About You“ kilusius ginčus dėl prekių ženklo „About“ išsprendė taikiai

2024 m. gruodžio 10 d.

SBA bendrovės „Utenos trikotažas“ dukterinė įmonė „Aboutwear“ su Vokietijos bendrove „About You GmbH“ taikos susitarimu baigė ginčą dėl prekių ženklo „About“. Pagal gruodžio 9 d. pasirašytą sutartį, Vokietijos bendrovė sumokėjo 2 mln. Eurų kompensaciją „Utenos trikotažo“ dukterinei įmonei „Aboutwear“, o ši perleido jos valdomus prekių ženklus.

„Ketverius metus trukusį ginčą su Vokietijos įmone baigiame taikiu susitarimu. „About You Gmbh“ perleidžiame prekės ženklus su „About“ žymeniu bei nutraukiame mūsų inicijuotus teisinius procesus Europoje ir Lietuvoje, o gauta kompensacija, iš jos padengus su šiuo procesu susijusias išlaidas, bus naudojama šiemet patvirtintai bendrovės pertvarkai įgyvendinti“, – sako „Utenos trikotažo“ valdybos pirmininkas Vytautas Vaškys.

Pasak jo, pagal sutartį, „Utenos trikotažo“ dukterinė įmonė „Aboutwear“ Vokietijos bendrovei perleidžia prekių ženklus ABOUT BALTIC UNDERWEAR ir ABOUT THE SENSOLOGY OF WEAR bei įsipareigoja pakeisti savo pavadinimą, kad nebebūtų naudojamas žymuo „About“.

Gauta suma gali būti reikšminga „Utenos trikotažo“ restruktūrizavimo byloje, kurią spalio 8 d. yra iškėlęs Panevėžio apygardos teismas. „Utenos trikotažas“ šiuo metu vykdo akcininkų ir kreditorių patvirtintą ketverių metų restruktūrizavimo planą.

AB Utenos trikotažas yra viena didžiausių ir tvariausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių Vidurio ir Rytų Europoje. Pagrindinės „Utenos trikotažo“ veiklos sritys – inovatyvių medžiagų vystymas ir drabužių gamyba pažangiems tarptautiniams prekių ženklams. „Utenos trikotaže“ taikomas vertikaliai integruotos gamybos modelis. „Utenos trikotažo“ grupė valdo tris tekstilės gamyklas – AB „Utenos trikotažas“ (Lietuva), AB „Šatrija“ (Lietuva) ir OAO „Mrija“ (Ukraina). „Utenos trikotažas“ yra SBA grupės dalis.

AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupė per 2024 m. 9 mėn. realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 12,2 mln. eurų. Grupė eksportavo 80,8 proc. produkcijos.

