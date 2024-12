Monument gibt Update für die Selinsing-Goldmine und das Murchison Gold Project bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument“ bzw. das „Unternehmen“) gibt Fortschrittsberichte für die Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in Westaustralien bekannt.

Präsidentin und CEO Cathy Zhai kommentierte: „Wir sind mit den anhaltenden Fortschritten in der Selinsing-Goldmine bei der Optimierung der Goldaufbereitungsanlage sehr zufrieden, insbesondere der größeren Filterpresse, die Mitte Januar 2025 installiert werden soll, um die Produktion zu steigern. Außerdem freuen wir uns, die Wiederaufnahme der Erschließungsarbeiten beim Murchison Gold Project bekannt geben zu können.“

Selinsing Update

Abbildung 1: Flotationsanlage in Selinsing

Das Unternehmen setzt die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Effektivität in der Selinsing-Goldmine fort, indem es bestimmte Engpässe in der Aufbereitungsanlage beseitigt und die Abbauzyklen besser aufeinander abstimmt.

Prozessverbesserungen in der Anlage

Im Flotationskreislauf wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, um die Gewinnung zu verbessern. Die Zugabe von Soda als pH-Modifikator wurde fortgesetzt, und es wurden Großbestellungen für die Lieferung an das umfunktionierte Kalksilo in die Wege geleitet, um eine bessere pH-Kontrolle bei der Verarbeitung von teiloxidiertem Übergangserz zu ermöglichen. Die Messung und Steuerung des Oxidations-Reduktions-Potenzials (ORP) wurde durch die präzise Dosierung von Natriumsulfid realisiert. Die Schaumstabilität wurde durch die Einführung von Ethylenglykolschaum verbessert. Die Flotationsgewinne haben sich im Oktober verbessert. Für den Monat wurde ein Wert von 87,2 % gemeldet und für einige der frisch verarbeiteten Erze wurden über 90 % erreicht. Der Antimongehalt des Buffalo Reef-Erzes erwies sich als höher als erwartet, und die Stibnitgewinnung wurde durch den Zusatz von Bleinitrat verbessert. Aufgrund des hohen Antimongehalts im Flotationskonzentrat konnten bessere Ertragswerte erzielt werden.

Die Leistung der Filterpresse verbesserte sich durch eine bessere Konzentratqualität, eine pH-Anpassung im Konzentrat-Schwalltank und den Austausch von Filterplatten. An der Filterpresse wurden acht neue Filterplatten des Herstellers McLanahan installiert und die Reparatur verschlissener Platten vor Ort fortgesetzt. Verschlissene Filtertücher wurden nach Bedarf ersetzt.

Eine Filterpresse mit größerem Fassungsvermögen wurde von einem führenden Hersteller entworfen, gebaut und an die Anlage geliefert. Die Installation ist terminiert und wird voraussichtlich Anfang Januar 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Fertigstellung aller baulichen Arbeiten, die im September 2024 begonnen haben. Die Beschaffung der zugehörigen neuen Zusatzgeräte ist in vollem Gange, und es werden Artikel mit langem Vorlauf bestellt. Der Beton für die Erweiterung des Gebäudes für die Luftversorgung, die Luftbehälter, den Filtertank und den Bunker für die Filterpresse wurde gegossen. Der Luftkompressor, die Luftbehälter und der Trockner wurden an die Baustelle geliefert und installiert. Der Filtertank wurde vor Ort hergestellt und in Position gehoben. Die Stromleitung und verschiedene Rohrleitungen wurden von der Grundfläche der neuen Filterpresse ausgehend verlegt, damit die Ausschachtungen abgeschlossen und die Fundamentarbeiten durchgeführt werden konnten.

Abraumlagerungsanlage

Ein Stützpfeiler am Fuß des Hauptdammes ist erforderlich, um den Sicherheitsfaktor vor der für 2025 geplanten nächsten Bauerhöhung zu erhöhen. Der Bau wurde unter Verwendung von Reststoffen aus den Buffalo Reef-Gruben durchgeführt. Es wurde eine bathymetrische Vermessung und eine Drohnenvermessung durchgeführt, um die In-situ-Trockendichte der abgelagerten Abraumhalden zu bestimmen und die verbleibende Abraumkapazität für den Zeitpunkt der nächsten Anhebung zu bestätigen.

Abbau und Aufbau von Erzvorräten

Der Abbau in den Buffalo Reef-Gruben BRC2, BRC3 und BRC4 wurde fortgesetzt. Die Lieferungen von Frisch- und Übergangserz wurden fortgesetzt, und die Vorräte an Sulfiderz aus der Mine (ROM) belaufen sich auf etwa 240.000 Tonnen, was für eine dreimonatige Versorgung der Anlage ausreicht, aber nicht darüber hinaus, um eine Oxidation zu vermeiden.

Abbildung 2: Abbau in Selinsing

Die Methode der Reverse-Circulation-Grade-Control-Bohrungen („RCGC“) wurde bis zu einer vertikalen Tiefe von 20 Metern in einem Gebiet innerhalb von BRC2 getestet. Die Untersuchungsergebnisse wurden mit den Untersuchungsergebnissen der konventionellen Sprengbohrungen („BHGC“) im selben Gebiet verglichen, was zeigt, dass beide Methoden vergleichbar sind und die RCGC-Bohrungen eine längerfristige Vorhersage der Konzentratproduktion ermöglichen und gleichzeitig die Genauigkeit der mittelfristigen Minenplanung im Vergleich zum aktuellen Ressourcenmodell verbessern werden.

Der Beginn der Explorationsbohrungen ist für Januar 2025 geplant. Das Programm wird entsprechend bekannt gegeben und wird sich auf die Aufwertung der bestehenden Ressourcen unter dem Erzkörper Buffalo Reef konzentrieren, um die Lebensdauer der Mine möglicherweise zu verlängern. Es wird auch einige Erweiterungsbohrungen umfassen, um die Erweiterung der Mineralisierung zu erproben, die möglicherweise die aktuellen Ressourcen erhöhen könnte. Die Bohrarbeiten werden von einem hauseigenen Team mit zwei Bohrgeräten durchgeführt, die derzeit gewartet und mit den erforderlichen Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Ersatzteilen ausgestattet werden.

Murchison Gold Project Update

Das Unternehmen hat die technischen und finanziellen Studien wieder aufgenommen, um die Wiederaufnahme des Betriebs auf seinem Murchison Gold Project zu untersuchen. Während sich das Unternehmen in letzter Zeit auf die Optimierung der Produktion seiner Selinsing-Goldmine konzentriert hat, ist es auch bestrebt, die Mineralressourcenbasis seiner australischen Goldanlagen zu aktualisieren.

In Burnakura hat das Unternehmen bereits alle erforderlichen Genehmigungen für die Wiederaufnahme der Produktion erhalten und erneuert regelmäßig die entsprechenden Umweltgenehmigungen für den verabschiedeten Plan. Seitdem ist der Goldpreis jedoch beträchtlich gestiegen, weshalb eine Überprüfung der Ressourcen sowie eine Aktualisierung der Kapital- und Produktionskosten des Projekts erforderlich ist, um die zukünftige Produktion neu zu optimieren. Entsprechende Aktualisierungen der Genehmigungen können erforderlich sein, wären aber nur Änderungen an bereits genehmigten Lizenzen. Daher hat Monument eine beträchtliche Bandbreite an Optionen, wie es mit dem Neustart verfahren will.

Das Unternehmen wird verschiedene Optionen für die Aufnahme der Produktion untersuchen, einschließlich der derzeitigen Kapazität von 260.000 tpa (Tonnen pro Jahr) und einer potenziellen Steigerung auf eine Produktionsrate von 750.000 tpa. Die wirtschaftliche Rentabilität wird von den aktualisierten Mineralressourcenschätzungen und den optimierten Produktionsprofilen der Abbaustudien für beide Projektgebiete abhängen. Lokale Drittunternehmen haben ebenfalls Interesse an der Verarbeitung von Erz in der Burnakura-Anlage bekundet. Die Bewertung solcher Optionen kann in den Zeitplan für die Wiederaufnahme der Produktion aufgenommen werden, je nachdem, ob diese Drittparteien fähig und in der Lage sind, sich auf einen ergänzenden Produktionsplan festzulegen. Etwaige Aktualisierungen der behördlichen Genehmigungs- und Zulassungsanforderungen werden auf der Grundlage der Ergebnisse optimierter Abbaustudien verfeinert.

Bei Gabanintha gibt es sechs historische Tagebaue mit hochgradigen Mineralisierungen, die in der Tiefe und entlang des Sturzes offen sind. Um die historischen Zahlen zu bestätigen und die bekannte Mineralisierung zu erweitern, plant das Unternehmen systematische Bohrungen in fünf der Vorkommen sowie metallurgische Testarbeiten an potenziellem erzhaltigem Material aus den Vorkommen, um die Goldgewinnung zu optimieren. Mehrere vielversprechende Explorationsziele werden ebenfalls getestet. Die Bohrungen werden beginnen, sobald alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Da 95 % der bisherigen Bohrungen auf dem Projekt nur bis zu einer Tiefe von 100 m reichen und mehrere attraktive Explorationsziele zu untersuchen sind, besteht ein erhebliches Potenzial für eine Erweiterung des Ressourcenbestands.

Das Unternehmen arbeitet aktiv mit lokalen und regionalen Interessenvertretern zusammen, um produktive Beziehungen für die gesamte Lebensdauer des Projekts aufzubauen und vorteilhafte langfristige Lösungen für die Landnutzung am Ende der Betriebszeit der Mine zu finden.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20 %ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 250 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

