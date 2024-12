Duck Creek Technologies Aprofunda Liderança Global em Vendas com Nomeações Estratégicas na América do Norte, EMEA e APAC

BOSTON, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, nomeou três executivos experientes para a sua equipe de liderança sênior global com o objetivo de incentivar o crescimento e a transformação da empresa e seus clientes. Esses executivos são William Magowan, vice-presidente sênior de vendas da América do Norte; Elodie Hilderal, diretora administrativa da EMEA; e Christian Erickson, diretor administrativo da APAC. Juntos, eles trabalharão com a organização para criar novas oportunidades de expansão e aumento de receita, garantindo a entrega de experiências de classe mundial para clientes e parceiros da Duck Creek em todo o mundo.

William, Elodie e Christian têm uma vasta experiência em tecnologia de seguros, inclusive na Duck Creek:

William Magowan voltou à Duck Creek como Vice-Presidente Sênior de Vendas da América do Norte, com seus 20 anos de experiência como líder de vendas no setor de tecnologia de seguros. Ele tem um forte histórico de desenvolvimento e liderança de equipes de vendas de alto desempenho, impulsionando a inovação de produtos e fornecendo valor comprovado ao cliente.

voltou à Duck Creek como com seus 20 anos de experiência como líder de vendas no setor de tecnologia de seguros. Ele tem um forte histórico de desenvolvimento e liderança de equipes de vendas de alto desempenho, impulsionando a inovação de produtos e fornecendo valor comprovado ao cliente. Elodie Hilderal foi nomeada Diretora Administrativa da EMEA após seu papel altamente bem-sucedido como Vice-Presidente de Vendas da Duck Creek. Elodie é uma líder completa com sólida experiência no setor de software empresarial de seguros e resseguros, tendo ocupado durante 15 anos cargos de liderança em vendas, serviços profissionais e sucesso do cliente.

foi nomeada após seu papel altamente bem-sucedido como Vice-Presidente de Vendas da Duck Creek. Elodie é uma líder completa com sólida experiência no setor de software empresarial de seguros e resseguros, tendo ocupado durante 15 anos cargos de liderança em vendas, serviços profissionais e sucesso do cliente. Christian Erickson traz mais de 25 anos de experiência em software corporativo, nuvem, segurança cibernética e serviços profissionais para sua nova função como Diretor Administrativo da APAC. Antes de ingressar na Duck Creek, Christian atuou como gerente geral dos segmentos de serviços financeiros e seguros em várias empresas, incluindo Cognizant e Accenture, onde foi responsável pelo crescimento, sucesso do cliente e serviços profissionais.



“As nomeações de William, Elodie e Christian marcam um momento crucial para a Duck Creek. Suas experiências em liderança e expertise da indústria os tornam ideais para o alcance de um crescimento e expansão sem precedentes do nosso alcance global em 2025", disse Mike Jackowski, CEO da Duck Creek Technologies. “Como a Duck Creek é pioneira em tecnologia de seguros, nossos clientes esperam que estabeleçamos o padrão de excelência, desde as soluções que implantamos até as experiências do cliente que oferecemos. Todos esses três executivos têm o histórico, o know-how e o sucesso comprovado para ajudar a garantir que a Duck Creek continue liderando nosso setor, para o benefício duradouro das companhias de seguros e dos segurados.”

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nas nossas redes sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

Contato com a Mídia:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com