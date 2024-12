Résultats de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

ROUYN-NORANDA, Québec, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI; OTCQB : ABMBF ) est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 10 décembre 2024 (« l’Assemblée »). Toutes les résolutions présentées à l’Assemblée ont été approuvées avec un pourcentage de plus de 97 % des actions votées.

Les actionnaires ont élu chacun des candidats présentés à la circulaire de la direction relative à l’Assemblée, soit: Pascal Hamelin, René Branchaud, Loïc Bureau, Lise Kistabish, François Mestrallet et Noureddine Mokaddem. Le conseil d’administration remercie Jasmine Hinse, administratrice sortante et présidente du comité de gouvernance, pour son précieux apport pour la Société et pour le conseil d’administration.

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. ont été reconduits à titre d’auditeurs de la Société pour son exercice se terminant le 30 juin 2025.

Les actionnaires ont approuvé la résolution spéciale autorisant la modification des statuts de la Société afin de permettre de nommer un ou plusieurs d’administrateurs dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée.

Mines Abcourt inc. est un producteur d’or et une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

