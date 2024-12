Feintool erhält Grossserienauftrag zur Produktion von Bipolarplatten für Wasserstoffantriebe in China

Zusammen mit dem Technologiepartner SITEC konnte Feintool in China einen langfristigen Auftrag im Bereich der Wasserstoffmobilität gewinnen. Die Grossserienproduktion der einbaufertigen, metallischen Bipolarplatten für einen führenden chinesischen Hersteller von Brennstoffzellen startet voraussichtlich 2025.

Die bestellten Bipolarplatten werden am spezialisierten Feintool-Standort in Taicang (China) produziert und kommen mehrheitlich in Nutzfahrzeugen, Bussen und PKW zum Einsatz. Neben den Kerntechnologien FEINforming, einem von Feintool patentierten Verfahren zur hochpräzisen Metallverarbeitung, und FLEXwelding, dem von SITEC entwickelten, automatisierten Laserschweissen, kommen bei diesem Auftrag zusätzlich unsere voll integrierten Beschichtungs- und Dichtungsprozesse zum Einsatz. Dies ermöglicht die Produktion von einbaufertigen Bipolarplatten für den Kunden. Der Auftrag in China ist ein weiterer Beweis für das Vertrauen, welches Kunden aus dem Wasserstoffsektor Feintool und SITEC entgegenbringen.

Bipolarplatten bilden den Kern von Brennstoffzellen

Brennstoffzellen sind elektrochemische Energiewandler, die aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom generieren. Sie stossen dabei einzig Wasserdampf aus. Auf diese Weise treiben Brennstoffzellen Elektrofahrzeuge, Notstromaggregate und sogar Raumschiffe an. Sie bieten eine saubere Alternative zu fossilen Brennstoffen und tragen so zu einer grüneren Zukunft bei.

Unsere metallischen Bipolarplatten bilden den Kern von Brennstoffzellen. Diese hochpräzisen Bauteile ermöglichen einen effizienten Gasfluss und dienen der Kühlung sowie der elektrischen Verbindung. Mehrere hundert Bipolarplatten werden zu Stapeln geschichtet und formen den sogenannten Fuel Cell Stack.

Feintool hat das strategische Ziel, einer der weltweit führenden Anbieter von metallischen Bipolarplatten und Interconnects für Brennstoffzellen und Elektrolyseure zu werden. Als Technologiekonzern und Produzent von hochpräzisen Metallkomponenten in Grossserie gestalten wir die Zukunft der Erzeugung, Speicherung und Nutzung grüner Energie aktiv mit.

Erfahren Sie mehr über unsere Bipolarplatten: https://bipolarplates.com/

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und ab 2025 in Indien mit rund 3200 Mitarbeitenden und 85 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz

Mediensprecherin

Karin Labhart

Telefon +41 32 387 51 57

Mobile +41 79 609 22 02

karin.labhart@feintool.com

www.feintool.com

