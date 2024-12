Falco annonce l’élection des administrateurs et la clôture de transactions visant ses dettes de premier rang

MONTRÉAL, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») annonce que les cinq (5) candidats au poste d’administrateur identifiés dans la circulaire d’information de la direction datée du 4 novembre 2024 ont été élus à titre d’administrateurs de Falco.

Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs tenu à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le 10 décembre 2024 sont reflétés ci-dessous :

POINT No1

Candidat(e) Nombre de

voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR Nombre de

voix

CONTRE Pourcentage

(%) des voix

CONTRE Mario Caron 117 113 938 99,637 426 433 0,363 Alexander Dann 109 446 599 93,114 8 093 772 6,886 Paola Farnesi 117 103 520 99,628 436 851 0,372 Luc Lessard 117 473 626 99,943 66 745 0,057 Chantal Sorel 113 119 685 96,239 4 420 686 3,761



Nomination et rémunération de l’auditeur

Le cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé auditeur indépendant de la Société pour l’exercice qui suit, avec les résultats suivants :

POINT No2 Nombre de

voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR Nombre

d’ABSTENTIONS Pourcentage

(%) des

ABSTENTIONS Nomination et rémunération de l’auditeur 122 925 232 99,311 852 564 0,689



Résolution relative au régime incitatif à long terme

Les actionnaires ont approuvé la résolution ordinaire visant à approuver le régime incitatif à long terme « à nombre variable » plafonné à 10 % existant de la Société (le « RILT »). Les résultats sont les suivants :

POINT No3 Nombre de

voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR Nombre de

voix

CONTRE Pourcentage

(%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver le RILT 101 288 332 99,311 16 252 039 13,827



Résolution relative aux modifications touchant Osisko

La majorité des actionnaires désintéressés ont approuvé la résolution ordinaire relative à la modification du prêt de premier rang garanti convertible existant de la Société (le « prêt d’Osisko ») consenti par Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») ainsi qu’à l’émission à Osisko de 17 690 237 bons de souscription de la Société pouvant chacun être exercé, en tout temps à compter du 1er janvier 2025, contre une action ordinaire de Falco (chacune, une « action ordinaire ») au prix d’exercice de 0,58 $ par action ordinaire et expirant le 31 décembre 2025 (les « bons de souscription d’Osisko »). Les résultats sont les suivants :

POINT No4 Nombre de

voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR Nombre de

voix

CONTRE Pourcentage

(%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire des actionnaires désintéressés visant à approuver la modification du prêt d’Osisko et l’émission des bons de souscription d’Osisko 70 256 713 99,844 109 858 0,156



Clôture des transactions visant les dettes de premier rang

La Société confirme également que les transactions annoncées le 7 octobre 2024 et devant intervenir avec Osisko et Glencore Canada Corporation (« Glencore ») ont été conclues avec succès à la date des présentes, avec prise d’effet le 31 décembre 2024 (la « date de prise d’effet »).

Report de la date d’échéance du prêt d’Osisko

En contrepartie du report de la date d’échéance du prêt d’Osisko, celui-ci a été modifié avec entrée en vigueur à la date de prise d’effet afin que (i) les intérêts courus sur le prêt d’Osisko existant jusqu’à la date de prise d’effet soient capitalisés de telle sorte que le capital du prêt d’Osisko modifié s’élève à 23 881 821 $, (ii) le prix de conversion soit réduit pour passer de 0,50 $ à 0,45 $ par action ordinaire, et (iii) le taux d’intérêt soit augmenté pour passer de 8 % à 9 %. Les 10 664 324 bons de souscription d’actions ordinaires de la Société actuellement détenus par Osisko, pouvant chacun être exercé contre une action ordinaire au prix d’exercice de 0,65 $ par action ordinaire, demeureront en circulation conformément à leurs modalités jusqu’à leur expiration le 31 décembre 2024. En contrepartie du report de la date d’échéance du prêt d’Osisko, la Société émettra à Osisko, à la date de prise d’effet, 17 690 237 bons de souscription d’Osisko pouvant chacun être exercé, en tout temps à compter du 1er janvier 2025, contre une action ordinaire au prix d’exercice de 0,58 $ par action ordinaire et expirant le 31 décembre 2025.

Report de la date d’échéance de la débenture de Glencore

En contrepartie du report de la date d’échéance de la débenture convertible garantie de premier rang existante de la Société conclue avec Glencore (la « débenture de Glencore »), la débenture de Glencore a été modifiée avec entrée en vigueur à la date de prise d’effet (la « débenture de Glencore modifiée ») afin que (i) les intérêts courus sur la débenture de Glencore existante jusqu’à la date de prise d’effet soient capitalisés de telle sorte que le capital de la débenture de Glencore modifiée s’élève à 13 985 960 $, (ii) le prix de conversion soit augmenté de 0,36 $ à 0,37 $ par action ordinaire, et (iii) le taux d’intérêt soit augmenté de 9 % à 10 %. Les 15 061 158 bons de souscription d’actions ordinaires actuellement détenus par Glencore demeureront en circulation conformément à leurs modalités jusqu’à leur expiration le 31 décembre 2024. En contrepartie du report de la date d’échéance de la débenture de Glencore, la Société émettra à Glencore, à la date de prise d’effet, 19 424 944 bons de souscription d’actions ordinaires (les « nouveaux bons de souscription de Glencore ») pouvant chacun être exercé, en tout temps à compter du 1er janvier 2025, au prix d’exercice (i) de 0,38 $ par action ordinaire, pour une tranche de 15 061 158 nouveaux bons de souscription de Glencore, et (ii) de 0,42 $ par action ordinaire, pour la tranche de 4 363 786 nouveaux bons de souscription de Glencore restants, ceux-ci expirant le 31 décembre 2025.

À moins que les actionnaires désintéressés de la Société n’aient donné leur approbation conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX, les nouveaux bons de souscription de Glencore et la débenture de Glencore modifiée prévoiront que le porteur des nouveaux bons de souscription de Glencore et de la débenture de Glencore modifiée ne pourra pas exercer une partie des nouveaux bons de souscription de Glencore ni convertir une partie de la débenture de Glencore modifiée si, à la suite de cet exercice ou de cette conversion, selon le cas, ce porteur et les membres du même groupe que lui devenaient propriétaires, directement ou indirectement, de plus de 19,9 % des actions ordinaires en circulation.

Les actions ordinaires pouvant être émises à la conversion du prêt d’Osisko et de la débenture de Glencore seront assujetties à une période de détention de quatre mois à compter de la date de prise d’effet, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les bons de souscription d’Osisko et les nouveaux bons de souscription de Glencore (ainsi que les actions ordinaires sous-jacentes pouvant être émises aux termes de ceux-ci) seront assujettis à une période de détention de quatre mois à compter de la date de prise d’effet, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Falco Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16,7 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président, chef de la direction et administrateur

514 261-3336

info@falcores.com

Anthony Glavac

Chef de la direction financière

514 604-9310

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant l’information prospective

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend à », « cherche », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l’intention de », « anticipe », « croit » ou de variantes de ces termes, y compris leur forme négative, selon lesquels certaines mesures, certains événements ou certains résultats peuvent, pourraient ou devraient se produire, être pris ou se réaliser. Ces déclarations sont faites à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d’autres documents d’information publics déposés dans SEDAR+, au www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que la Société estime que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes et les hypothèses contenues dans ces déclarations se révéleront exactes. Par conséquent, la Société met en garde les investisseurs que les déclarations prospectives de la Société ne constituent pas des garanties quant aux résultats ou au rendement futurs et que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives.