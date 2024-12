Stingray Advertising élargit son réseau de retail media avec l’ajout de la publicité vidéo dans les magasins de la bannière METRO

MONTRÉAL, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce avec fierté l’expansion de son réseau retail media avec l’introduction de publicités vidéo dans les épiceries et les pharmacies de la bannière METRO. Cette nouveauté, qui s’ajoute à la publicité audio en magasin existante, offre aux marques une nouvelle avenue dynamique pour attirer l’attention des consommateurs et les convertir.

Les annonceurs peuvent utiliser leur propre matériel créatif ou opter pour l’un des six modèles d’animation de Stingray Advertising. Parfaitement adaptés au contexte commercial, ces six modèles contribuent à rehausser l’expérience de magasinage en faisant la promotion de la marque ou du partenariat entre les marques, en précisant l’allée dans laquelle se trouve le produit, en favorisant une action immédiate, en proposant une recette ou en encourageant le trafic vers le site Web de la marque.

Stingray Advertising a confié à Vistar Media la gestion de l’inventaire de publicités vidéo à l’échelle du réseau commercial de METRO. La plateforme technologique évoluée de Vistar permet à Stingray Advertising de gérer et d’optimiser efficacement et directement les campagnes publicitaires vidéo en magasin tout en proposant des offres programmatiques, dont des marchés privés (PMP).

« L’ajout de la publicité vidéo dans les succursales de la bannière METRO rehausse considérablement notre réseau en magasin en offrant aux marques une façon novatrice d’échanger avec les consommateurs en misant sur le pouvoir combiné du son et de l’image », explique Ryan Fuss, vice-président principal de Stingray Advertising. « Nous sommes enchantés d’élargir notre partenariat avec METRO tout en proposant aux annonceurs un portefeuille diversifié d’opportunités médias hautement efficaces. »

« Notre offre multimédia pour commerces de détail crée une expérience client novatrice et engageante, en plus d’aider les marques à attirer l’attention des consommateurs directement au point de contact le plus critique du parcours d’achat. Faire équipe avec Stingray nous permet de proposer une qualité sonore et visuelle inégalée en magasin », a déclaré Alain Tadros, vice-président et directeur du marketing et de la stratégie numérique de METRO.

« Nous sommes enchantés de nous associer à Stingray Advertising pour élargir son réseau retail media et doter la bannière METRO de nouvelles capacités vidéo », a ajouté Matt Fitzgerald, directeur des solutions pour les entreprises de Vistar Media. « Le serveur publicitaire de Vistar facilite la gestion et l’optimisation de l’inventaire publicitaire, et procure à METRO les outils nécessaires pour atteindre les consommateurs avec précision et impact. Ce partenariat permettra à Stingray d’atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité et d’engagement dans des environnements commerciaux hautement achalandés, pour transformer les simples moments passés en magasin en expériences de marque porteuses. »

Les publicités vidéo seront diffusées dans 576 épiceries de la bannière METRO, qui accueillent environ 20,8 millions de consommateurs chaque mois. Ces commerces comprennent les épiceries Metro au Québec et en Ontario, les épiceries Super C et Adonis au Québec, et les épiceries Food Basics en Ontario. À partir du début de 2025, ces mêmes solutions de publicités vidéo seront proposées dans 316 pharmacies de la bannière METRO, incluant Jean Coutu, Brunet, ainsi que les pharmacies Metro et Food Basics. Bien que le déploiement initial comprenne des écrans à l’entrée de chaque succursale, une expansion supplémentaire des publicités vidéo en magasin est prévue dans un avenir proche.

Cette expansion souligne l’engagement de Stingray Advertising à proposer des solutions publicitaires de pointe qui stimulent l’engagement des consommateurs et procurent des résultats tangibles pour les marques et les détaillants.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez-le www.stingray.com