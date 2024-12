TECVAYLI®▼ (teclistamab) zeigt Potenzial als Erstlinien-Kombinationstherapie für Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom

100 Prozent der auswertbaren Patienten, die auf minimale Resterkrankung (MRD) getestet wurden, waren MRD-negativ mit MajesTEC-5 als Induktionstherapie und MajesTEC-4 als Erhaltungstherapie1,2

BEERSE, BELGIEN, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, gab heute neue Daten zu TECVAYLI®▼ (teclistamab) aus zwei Studien mit Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom (NDMM) in der Induktions- und Erhaltungsphase bekannt.1,2 Die Studien MajesTEC-5 (Abstract #493) und MajesTEC-4 (Abstract #494) belegen das Potenzial von teclistamab für den Einsatz bei neu diagnostizierten Patienten mit vielversprechender Wirksamkeit und einem tolerierbaren Sicherheitsprofil.1,2 Diese Daten wurden in mündlichen Präsentationen auf der Jahrestagung 2024 der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt, die vom 7 bis 10 Dezember in San Diego, Kalifornien, USA, stattfand.1,2

In der MajesTEC-5-Studie wurden 49 Patienten mit NDMM, die für eine Transplantation in Frage kamen, mit teclistamab in Kombination mit DARZALEX® (daratumumab) in subkutaner (SC) Verabreichung, lenalidomid und dexamethason (Tec-DRd) oder mit daratumumab SC, bortezomib, lenalidomid und dexamethason (Tec-DVRd) als Induktionstherapie behandelt.1 Alle Patienten, die nach Zyklus 3 der Induktionstherapie auf MRD-Negativität untersucht wurden, erreichten MRD-Negativität (10-5) und behielten diese bis Zyklus 6 bei.1

„Diese Daten aus der MajesTEC-5-Studie bauen auf der wachsenden Zahl von Nachweisen für die Kombinationstherapie mit teclistamab auf, die die potenzielle Kombinierbarkeit von teclistamab mit anderen wirksamen Therapien untermauern und hohe Raten von MRD-negativen Reaktionen bei auswertbaren Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom zeigen“, sagte Dr. med. Rachel Kobos, Vice President der Abteilung Oncology Research & Development von Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Bei Johnson & Johnson hat unser tiefes Wissen und Verständnis des multiplen Myeloms die Therapien geprägt, die wir entwickeln, einschließlich unserer bispezifischen Antikörper in neuen Kombinationen, und wir sind bestrebt, das volle Potenzial unserer Therapien auszuschöpfen, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.”

Die Sicherheitsprofile waren kontrollierbar und stimmten mit den individuellen Sicherheitsprofilen überein.1 Keine behandlungsbedingten Nebenwirkungen (TEAEs) führten zum Absetzen der Studienmedikation oder zum Tod; ein Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS; Grad 1 oder 2) trat bei 65 Prozent der Patienten auf. 1 Das mit Immuneffektorzellen assoziierte Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) trat bei keinem Patienten auf.1 Zu den TEAEs des Grades 3/4 gehörten Lymphopenie (43 Prozent), Neutropenie (57 Prozent) und Infektionen (35 Prozent).1

„Es besteht weiterhin die Möglichkeit, noch tiefgreifendere und nachhaltigere Ergebnisse für eine breitere Patientengruppen in der Erstlinientherapie zu erzielen. Diese Daten unterstreichen das Potenzial von teclistamab, wenn es in früheren Therapielinien eingesetzt wird, und zeigen, dass teclistamab zur Optimierung bestehender Standardtherapien in Kombination eingesetzt werden kann“, sagte Dr. Marc S. Raab vom Universitätsklinikum Heidelberg in Deutschland.*

Die Sicherheitsergebnisse der Phase III-Studie MajesTEC-4 bestätigen die Sicherheit und das Potenzial von teclistamab für die Erhaltungstherapie nach autologer Stammzelltransplantation (ASCT).2 MajesTEC-4 ist die erste Studie, die Daten zu einem bispezifischen B-Zell-Reifungsantigen (BCMA) als Mono- oder Kombinationstherapie nach ASCT zeigt.2

Es wurden geringe Raten von nicht-hämatologischen TEAEs Grad 3/4 und Behandlungsabbrüche aufgrund aller TEAEs (5,3 Prozent) beobachtet.2 Die CRS-Ereignisse waren alle Grad 1/2 und traten hauptsächlich während der Step-up-Dosierung auf, während ICANS nicht beobachtet wurde.2 Neutropenie und Infektionen waren die häufigsten TEAEs Grad 3/4.2. Neutropenie Grad 3/4 nach 6 Monaten zeigten einen rückläufigen Trend in den Kohorten 2 und 3 mit niedriger teclistamab-Dosierung (Kohorte 1: 94 Prozent, Kohorte 2: 63 Prozent, Kohorte 3: 47 Prozent).2 Ein ähnlicher Trend wurde für Infektionen aller Art beobachtet (Kohorte 1: 94 Prozent; Kohorte 2: 78 Prozent; Kohorte 3: 77 Prozent).2 Alle auswertbaren Patienten der Kohorte 1, die sich nach 12 Monaten Therapie einer MRD-Bestimmung unterzogen, waren MRD-negativ, und 100 Prozent der auswertbaren Patienten der Kohorten 2 und 3 waren auch nach Zyklus 6 MRD-negativ.2

Eine weitere Analyse der Kombinationstherapien wird in der derzeit laufenden Phase III-Studie MajesTEC-7 durchgeführt.3

„Teclistamab ist die erste BCMA-bispezifische Therapie, die als Monotherapie für Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom zugelassen wurde, und spielt eine wichtige Rolle in unserem Ansatz zur Verbesserung der Ergebnisse für alle Patienten, die mit dieser komplexen Erkrankung leben“, sagte Forschungsmediziner Edmond Chan, MBChB und Therapeutic Area Lead für den Bereich Hämatologie für EMEA bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Die tiefe MRD-Negativität, die mit teclistamab in früheren Therapielinien und in Kombination mit etablierten Therapien wie daratumumab erzielt wurden, unterstreichen das Potenzial dieser transformativen Therapie, während wir auf unser Ziel hinarbeiten, nicht mehr auf Progression zu behandeln, sondern auf eine Heilung hinzuarbeiten.“

Über die MajesTEC-5-Studie

MajesTEC-5 ( NCT05695508 ) ist eine laufende Phase II-Studie mit teclistamab und talquetamab, in der die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombinationstherapie bei Patienten mit transplantierbaren NDMM untersucht wird.4

Über die MajesTEC-4-Studie

MajesTEC-4 ( NCT05243797 ) ist eine laufende, multizentrische, randomisierte, offene Phase III-Studie zu teclistamab in Kombination mit lenalidomid und teclistamab als Einzeltherapie im Vergleich zu lenalidomid als Einzeltherapie bei Patienten mit NDMM als Erhaltungstherapie nach ASCT.5

Über die MajesTEC-7 Studie

MajesTEC-7 ( NCT05552222 ) ist eine randomisierte Phase III-Studie zum Vergleich von teclistamab in Kombination mit daratumumab SC und lenalidomid (Tec-DR) und talquetamab in Kombination mit daratumumab SC und lenalidomid (Tal-DR) mit daratumumab SC, lenalidomid und dexamethason (DRd) bei Patienten mit NDMM, die für eine ASCT als Erstlinientherapie nicht in Frage kommen oder nicht vorgesehen sind.3

Über Teclistamab

Teclistamab ist ein kommerziell erhältlicher (oder gebrauchsfertiger) bispezifischer Antikörper.6 Teclistamab wird subkutan injiziert und lenkt die T-Zellen über zwei zelluläre Ziele (BCMA und CD3) um, wodurch das körpereigene Immunsystem zur Krebsbekämpfung aktiviert wird. Teclistamab wird derzeit in mehreren Kombinationsstudien untersucht.6,7,8,9,10

Teclistamab wurde im August 2022 von der Europäischen Kommission (EC) für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom zugelassen, die mindestens drei vorangegangene Therapien erhalten haben, darunter einen Immunmodulator, einen Proteasom-Inhibitor und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen die Krankheit unter der letzten Therapie fortgeschritten ist. 11 Im August 2023 genehmigte die Europäische Kommission einen Antrag auf Typ-II-Änderung für teclistamab, der die Möglichkeit einer reduzierten Dosierungshäufigkeit von 1,5 mg/kg alle zwei Wochen für Patienten vorsieht, die seit mindestens sechs Monaten ein komplettes Ansprechen (CR) oder zumindest eine Besserung erreicht haben.12

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Anwendung, Gegenanzeigen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von teclistamab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels . Im Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt teclistamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über Daratumumab und Daratumumab SC

Johnson & Johnson ist bestrebt, das Potenzial von daratumumab für Patienten mit multiplem Myelom (MM) über das gesamte Krankheitsspektrum hinweg zu erforschen.

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech, Inc., ein Unternehmen von Johnson & Johnson, und Genmab A/S eine weltweite Vereinbarung, die Johnson & Johnson eine Exklusivlizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von daratumumab gewährt. Seit seiner Markteinführung hat sich daratumumab zu einer Standardtherapie in der Behandlung des MM entwickelt und wurde weltweit bei mehr als 585.000 Patienten eingesetzt.13 Daratumumab ist der einzige CD38-Antikörper, der für die subkutane Behandlung des MM zugelassen ist.14 Daratumumab SC ist mit rekombinanter humaner Hyaluronidase PH20 (rHuPH20), dem Halozyme ENHANZE® Drug Delivery Technology, ko-formuliert.15

CD38 ist ein Oberflächenprotein, das unabhängig vom Krankheitsstadium in großen Mengen auf MM-Zellen vorkommt.16 Daratumumab bindet an CD38 und hemmt das Wachstum der Tumorzellen, was zum Absterben der Myelomzellen führt.8 Daratumumab kann auch auf normale Zellen wirken.17. Daten aus zehn klinischen Phase III-Studien sowohl in der Erstlinien- als auch in der Rezidivtherapie haben gezeigt, dass daratumumab-basierte Therapien zu einer signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens und/oder des Gesamtüberlebens führen.17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Weitere Informationen zu daratumumab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf .

Multiples Myelom

MM ist ein unheilbarer Blutkrebs, der eine Art weißer Blutkörperchen, die so genannten Plasmazellen, im Knochenmark befällt.27,28. Beim MM verändern sich diese bösartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert. Es wird geschätzt, dass im Jahr 2022 in der Europäischen Union mehr als 35.000 Menschen mit MM diagnostiziert wurden und mehr als 22.700 Patienten starben daran.29 Während einige MM-Patienten zunächst keine Symptome zeigen, können andere die üblichen Krankheitssymptome wie Knochenbrüche oder -schmerzen, eine niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, erhöhte Kalziumwerte oder Nierenversagen aufweisen.30

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen auf den Einzelnen zugeschnitten sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um schon heute innovative Lösungen für das gesamte Gesundheitsspektrum zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen ermöglichen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innovativemedicine.jnj.com/emea/ . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Vorsichtshinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die therapeutische Wirksamkeit von teclistamab und daratumumab SC. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen oder sollten bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. und Janssen Research & Development, LLC und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ (Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) und „Item 1A. Risk Factors“ sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Einreichungen sind online verfügbar unter http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson. Weder Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. und Janssen Research & Development, LLC noch Johnson & Johnson verpflichten sich zur Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen.

*Dr. med. Marc S. Raab, hat für Johnson & Johnson Beratungs- und Vortragstätigkeiten durchgeführt; er wurde für seine Medienarbeit nicht bezahlt.

CP-492505

Dezember 2024