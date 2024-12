Evolution dans la Gouvernance de BIC

BIC annonce préparer le départ de son Directeur Général Gonzalve Bich

d’ici au 30 septembre 2025

Clichy, France – 11 décembre, 2024 – Aujourd’hui, le Conseil d’Administration de BIC et Gonzalve Bich annoncent un processus de transition portant sur l’achèvement des mandats de ce dernier, et qui vise à nommer un nouveau Directeur Général d’ici au 30 septembre 2025.

Prenant acte de la décision de Gonzalve Bich, le Conseil d’Administration de BIC tient à le remercier publiquement pour ses réalisations et contributions pendant ses plus de 20 années au service du Groupe.

Gonzalve Bich continuera à assumer ses fonctions jusqu’à son départ, assurant une transition ordonnée et progressive, afin que le Groupe puisse maintenir sa dynamique, sa trajectoire de croissance rentable et sa discipline commerciale. Conformément à cet engagement, Gonzalve Bich continuera à assumer ses fonctions de Directeur Général et d’Administrateur jusqu’à l’identification d’un successeur, après quoi il assistera le Groupe en tant que Senior Advisor. Le Conseil d’Administration de BIC a décidé de créer un comité de succession dont fera partie Gonzalve Bich.

Gonzalve Bich représente la troisième génération de la famille Bich à occuper le poste de Directeur Général, honorant ainsi un héritage de 80 ans façonné par les esprits visionnaires de son grand-père, Marcel, et de son père, Bruno. La marque BIC est entrée dans l’histoire et figure parmi les marques de biens de consommation les plus connues et les plus fiables au monde, vendant quotidiennement 28 millions de produits dans 160 pays.

Durant son mandat, Gonzalve Bich a transformé l’avenir de BIC grâce à une gestion de pointe du portefeuille de marques, et guidé par une vision claire : apporter simplicité et joie au quotidien, de manière responsable et durable.

En novembre 2020, Gonzalve Bich a lancé le Plan Stratégique Horizon. Plus qu’une simple stratégie, le Plan Horizon a marqué le début d’une nouvelle ère d’ambition, d’innovation, de leadership et de renforcement des compétences professionnelles pour BIC, dans le but d’accélérer la croissance et de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Au cours de son mandat, Gonzalve Bich a fait passer le chiffre d’affaires du Groupe à plus de 2 milliards d’euros et le taux d’innovation à 10%, tout en simplifiant l’empreinte industrielle du Groupe et en menant plusieurs acquisitions majeures.

Dès le début, la diversification a été au cœur de la stratégie Horizon. L’annonce de l’acquisition de Tangle Teezer aujourd’hui l’affirme encore davantage comme pierre angulaire du mandat de Gonzalve Bich, mais aussi de l’avenir de BIC.

Gonzalve Bich a fait du développement durable une priorité stratégique et opérationnelle pour BIC. Lancé en 2018, le programme "Writing The Future, Together" est résolument tourné vers l’avenir et s’articule autour de cinq engagements majeurs, visant notamment à améliorer les conditions d’apprentissage de 250 millions d’enfants dans le monde à horizon 2025 et à la réduction ou l’élimination respectives des plastiques vierges dans les produits et emballages à horizon 2030.

Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC, a déclaré :

“C’est avec un immense sentiment de gratitude que je pense à mon parcours chez BIC et à tous les collaborateurs avec qui j’ai pris plaisir à travailler au cours de ces décennies, à leur engagement remarquable au service de l’évolution du Groupe, à sa réputation, et bien sûr, à tous nos consommateurs à travers le monde. Je quitterai le Groupe après y avoir passé plus de vingt ans dont sept en tant que Directeur Général, avec le sentiment du devoir accompli et convaincu qu’il est désormais mieux positionné qu’il ne l’était à mon arrivée pour relever de nouveaux défis.”

Nikos Koumettis, Président du Conseil d’Administration, a déclaré :

“Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements à Gonzalve pour ses années de dévouement et d’efforts ainsi que pour ses réalisations. A travers ses initiatives visant à accélérer l’innovation, les lancements de nouveaux produits et l’expansion géographique de l’activité, Gonzalve a contribué à la création de valeur et a renforcé les fondamentaux du Groupe. BIC est maintenant prêt à s’engager avec confiance dans un nouveau chapitre de croissance, en s’appuyant sur les bases solides et les équipes talentueuses que Gonzalve a aidé à bâtir.”

Les informations relatives aux conditions financières de la cessation des fonctions de Gonzalve Bich seront rendues publiques conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations du Code de Gouvernance AFEP-MEDEF.

Conformément à la réglementation en vigueur, les termes et conditions de la rémunération liée à la cessation des fonctions de Gonzalve Bich seront soumis aux actionnaires lors des Assemblées Générales compétentes, et pour lesquelles le Conseil d’Administration recommandera un vote favorable.

À cet égard, les représentants de la Famille Bich au Conseil d’Administration expriment leurs sincères remerciements à Gonzalve Bich pour le travail accompli pendant toutes ces années, ainsi que leur soutien unanime et sans réserve jusqu’au terme de ses fonctions au sein du Groupe. Par conséquent, ils ont confirmé qu’ils voteront en faveur de toutes les résolutions concernées lors des Assemblées Générales des actionnaires de BIC.

