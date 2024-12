Quadient lance SimplyMail en Europe, une solution qui permet aux petites entreprises d’optimiser leurs opérations courrier grâce aux solutions digitales

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce le lancement en Europe de SimplyMail, une solution conçue pour répondre aux besoins croissants des petites entreprises en matière d'automatisation et d'optimisation de leurs opérations courrier, avec simplicité.

Les petites entreprises sont souvent confrontées à la difficulté de gérer des tâches chronophages telles que le traitement du courrier et des colis, tout en cherchant à rester agiles et efficaces, en particulier dans des environnements de travail à distance. SimplyMail, conçue par les équipes de recherche et développement de Quadient, est une solution SaaS simple et conviviale qui permet aux petites entreprises d’envoyer du courrier physique—y compris des lettres recommandées—et des colis en quelques clics, directement depuis leur environnement digital actuel. La solution améliore la flexibilité et l’efficacité sans nécessiter de systèmes informatiques sophistiqués ni d’assistance technique supplémentaire, ce qui la rend idéale pour les petites entreprises à la recherche d’une solution simple et évolutive.

« SimplyMail est un élément clé de notre stratégie visant à offrir aux entreprises des solutions d’automatisation simples d’utilisation », déclare Alain Fairise, Directeur des Solutions d'Automatisation du Courrier chez Quadient. « Les petites entreprises représentant deux tiers des entreprises en France, nous répondons à leurs besoins spécifiques en proposant une solution qui simplifie la gestion du courrier et améliore l’efficacité opérationnelle. Cela s’inscrit dans notre mission plus globale de faciliter la transformation numérique grâce à l’automatisation intelligente, à travers des outils accessibles et évolutifs qui aident les entreprises à améliorer leur productivité dans un monde toujours plus digital ».

Quadient propose un portefeuille complet de solutions conçues pour répondre aux besoins variés des entreprises de toutes tailles. Des plus petites entreprises recherchant des outils simples et efficaces comme SimplyMail pour l’automatisation de leur courrier, aux grandes entreprises nécessitant des plateformes plus robustes comme Quadient Impress pour la distribution omnicanale de leurs documents, Quadient fournit des solutions évolutives qui aident à optimiser les opérations, améliorer la productivité et simplifier la gestion du courrier. Cette flexibilité permet aux entreprises, des petites startups aux grands groupes, d’accéder aux outils adaptés pour accélérer leur transformation numérique et améliorer l’efficacité de leurs processus.

Dans le cadre de sa stratégie « Elevate to 2030 », Quadient met l’accent sur l'accélération de la transformation numérique de ses 350 000 clients à travers le monde. SimplyMail, élément clé de la plateforme d'automatisation du courrier de Quadient, offre aux petites entreprises une solution simple et évolutive pour rationaliser leurs processus de gestion du courrier. En fournissant un outil facile à utiliser pour envoyer du courrier physique et des colis directement depuis un environnement numérique, SimplyMail aide les entreprises à améliorer leur efficacité et leur productivité. La solution est désormais disponible en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, visitez : https://mail.quadient.com/fr/simply-mail.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

