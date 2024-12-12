Bitget 宣布推出 BGBTC，这是由比特币 (BTC) 储备金以 1:1 比例支持的 Wrapped Bitcoin 代币

维多利亚，塞舌尔, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 推出其原生 Wrapped Bitcoin (BGBTC)，为比特币持有者提供赚钱机会。 这款新产品提供了一条新途径，通过灵活的质押选项和增加的奖励来最大限度地发挥用户持有的比特币的潜力。 BGBTC 由比特币储备金以 1:1 比例支持，能够保持其价值平价并确保顺畅融入更广泛的生态系统。 该产品旨在为比特币持有者激活额外价值，让他们能够参与 DeFi 机会，同时保留持有的比特币仓位。

在 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 1 月 8 日的预发布阶段，用户可以在 Bitget 质押比特币，以获得 BGBTC 代币。 除此之外，还有双倍 BGPoints 奖励以及额外 2% 的年化回报，并在期末一次性支付。 此后，第 1 季将于 2025 年 1 月 9 日正式启动，届时会有更多 BGPoints 福利、灵活的兑换选项以及与 BitcoinFi 平台展开合作等亮点。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“全球加密产业快速发展，尤其是比特币生态系统，激励我们不断创新。 BGBTC 符合我们的目标，即为用户提供更好的解决方案，让他们拥有更智能化的交易体验。 得益于这款产品，他们可以进一步运用比特币，获得更高收益，并参与以前遥不可及的 DeFi 生态系统。”

BGBTC 简化了比特币持有者赚取额外回报的过程。 通过质押比特币，用户可以获得 BGBTC 代币，从而获得多种收入来源，包括固定年化回报、BGPoints 以及即将推出的贷款等功能。 用户可以在第 1 季轻松兑换比特币，确保以最灵活的方式管理资产。

Bitget 致力于确保为用户提供享有丰厚回报的安全体验。 BGBTC 提供简单的一键质押机制，具有多种回报途径，包括通过与 DeFi 合作伙伴携手进行代币空投。 Bitget 和 Cobo 的双重保险以及多重签名保护有效增强安全性，确保资金安全。

凭借 LaunchPool、PoolX、早期 BGPoints 结算以及即将推出的质押借贷等功能，BGBTC 见证 Bitget 开启新一页，进一步履行通过创新来推动大众采用加密货币的使命。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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