Bitget Menutup November dengan Jumlah Dagangan Hadapan Saham $10 Bilion + dan Rizab BTC 34K, Seiring Pecutan Momentum UEX

VICTORIA, Seychelles, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah mengeluarkan Laporan Ketelusan Bulan November 2025, yang menekankan pertumbuhan berterusan merentasi derivatif, infrastruktur dalam rantaian, pembayaran dan inisiatif komuniti tatkala platform ini terus berkembang menjadi ekosistem kewangan yang bersepadu sepenuhnya.

Salah satu pencapaian utama bulan ini ialah pengembangan pesat produk ekuiti tokenisasi Bitget. Jumlah dagangan kumulatif untuk niaga hadapan saham A.S. Bitget melebihi $10 bilion, manakala jumlah keseluruhan niaga hadapan saham melebihi $5 bilion, yang mencerminkan permintaan global yang tinggi untuk akses kripto-natif kepada ekuiti tradisional. Produk-produk ini membolehkan pengguna mendapatkan pendedahan sintetik kepada saham utama melalui kontrak berterusan, memperluaskan akses pasaran melangkaui waktu dagangan tradisional serta memperkukuh visi UEX Bitget untuk menyatukan instrumen kewangan kripto dan tradisional dalam satu persekitaran.

Dari sudut infrastruktur, Bitget menjadi bursa berpusat pertama yang mengintegrasikan Morph Chain ke dalam ekosistem dalam rantaiannya. Langkah ini memperluas akses Layer-2 melalui Bitget Onchain, meningkatkan kebolehskalaan dan kebolehsalingoperasian sambil membolehkan pengguna berinteraksi dengan rangkaian blok rantai yang baru muncul secara langsung melalui antara muka Bitget. Integrasi ini menggariskan fokus Bitget untuk memudahkan penyertaan pelbagai rantaian tanpa menjejaskan ketelusan atau kecekapan operasi.

Keyakinan modal kekal sebagai tema utama sepanjang bulan November. Data dalam rantaian daripada CryptoQuant menunjukkan rizab Bitcoin Bitget meningkat kepada kira-kira 34,000 BTC menjelang awal Disember, meneruskan trend pengumpulan berterusan meskipun berdepan volatiliti pasaran yang tinggi. Pertumbuhan ini berbeza dengan tingkah laku industri yang lebih luas, di mana jumlah Bitcoin yang dipegang merentasi bursa berpusat terus menurun, menonjolkan kedudukan Bitget sebagai destinasi kecairan utama dan bukannya tempat pelaksanaan sementara. Pada masa yang sama, data industri yang dihimpunkan oleh CoinDesk menunjukkan bahawa Bitget mengekalkan kira-kira 6.16% daripada bahagian pasaran derivatif global, meletakkannya kukuh antara empat platform derivatif teratas di seluruh dunia dalam tempoh penstrukturan semula pasaran yang dipacu faktor makro merentasi pasaran niaga hadapan.

Bitget Wallet juga mencatatkan kemajuan ketara dalam kebolehgunaan dunia sebenar dan onchain. Kad kripto tanpa yuran telah diperluaskan ke 50 pasaran di Eropah, Amerika Latin dan Asia Pasifik, manakala saluran pemindahan bank baharu dilancarkan di Nigeria dan Mexico, dua wilayah dengan penggunaan kripto serta permintaan pengiriman wang yang ketara. Dari segi pulangan, aset dalam produk Earn kendiri Bitget Wallet melebihi $80 juta, disokong oleh penerimaan kukuh produk pulangan stablecoin dan pelaksanaan staking natif melalui infrastruktur pengesah kendalian Bitget. Sokongan transaksi bebas gas telah diperluaskan lagi kepada Morph dan Sei, menjadikan jumlah keseluruhan rangkaian yang disokong kepada tujuh.

November juga menyaksikan Bitget menerbitkan laporan “Ask Satoshi”, yang menganalisis interaksi pengguna global dengan ciri GetAgent dikuasakan AI. Penemuan ini menawarkan pandangan tentang cara pengguna merentasi rantau berfikir tentang tujuan, peraturan dan penggunaan Bitcoin dalam jangka panjang, sambil mengetengahkan peranan AI yang semakin berkembang sebagai alat pendidikan dan analisis dalam platform bersepadu Bitget.

Di luar produk dan pasaran, Bitget terus menggabungkan pertumbuhan dengan tanggungjawab. Syarikat menyokong usaha bantuan kecemasan susulan kebakaran besar di Hong Kong dan menyediakan bantuan kepada komuniti yang terjejas oleh gempa bumi berukuran 6.9 magnitud di utara Cebu, Filipina. Pada masa yang sama, Bitget mengukuhkan kehadirannya di acara global dan inisiatif akar umbi, daripada Konvensyen Kripto Australia hingga Kejohanan Belia LALIGA di Asia Tenggara, yang memperkukuh komitmennya terhadap pendidikan, penglibatan belia serta pembinaan komuniti melalui Blockchain4Youth.

Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, berkata: “Kemajuan kami tahun ini mencerminkan evolusi berterusan dalam cara kami memberi khidmat kepada pengguna kami. Daripada mengembangkan akses onchain dan pasaran token kepada pengukuhan rizab, pembayaran dan pendidikan, setiap langkah bertujuan untuk membina ekosistem yang lebih terhubung dan berdaya tahan. UEX bukanlah idea yang statik, ia merupakan komitmen berterusan untuk memenuhi keperluan pengguna tanpa mengira kedudukan perjalanan kewangan mereka.”

Laporan Ketelusan Bitget November 2025 menggariskan bagaimana model Universal Exchange terus terbentuk dalam amalan, menyatukan aset kripto, ekuiti bertoken, infrastruktur onchain dan pembayaran dunia sebenar di bawah satu rangka kerja yang terpadu. Ketika tahun ini hampir berakhir, Bitget kekal fokus untuk memperdalam saling kebolehoperasian, mengekalkan ketelusan dan memajukan ekosistem kewangan yang direka untuk penyertaan global dan kepercayaan jangka panjang.

Untuk mendapatkan laporan penuh, sila layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada jutaan token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, sambil menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya di satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam ekosistem terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibangunkan untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pendapatan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan sukan yang paling mendebarkan di dunia.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | DiscordBitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk pada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24b8c21b-3fba-436d-837c-18365c47818c