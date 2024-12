ASSYSTEM : Mise en oeuvre d'un nouveau programme de rachat d'actions propres

Mise en œuvre d’un nouveau programme de rachat d’actions propres

Paris-La Défense, le 12 décembre 2024 à 17h35 - Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), annonce avoir signé le 12 décembre 2024 un mandat de rachat d’actions avec un prestataire de service d’investissement.

Selon les termes de ce mandat, valable du 13 décembre 2024 au 17 septembre 2025 au plus tard, le prestataire pourra acquérir pour le compte d’Assystem une certaine quantité d’actions, dans la limite d’un montant total de 20 millions d’euros.

Le prix d’achat unitaire ne pourra pas excéder le prix fixé par l’Assemblée Générale Mixte d’Assystem du 24 mai 2024 qui a autorisé la mise en œuvre du programme de rachat d’actions au titre de sa quinzième résolution (voir pages 194 & 195 du Document d’enregistrement universel 2023 https://www.assystem.com/wp-content/uploads/2024/04/ASS2023URDFR.pdf et communiqué de presse post-AG 2024 https://www.assystem.com/wp-content/uploads/2024/05/ASSYSTEM-CP-Post-AG-2024-Resultat-des-votes-et-dividende.pdf).

Les actions acquises seront affectées à la couverture des plans d’actions gratuites mis en œuvre par la Société.

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com

