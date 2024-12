Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

Sisäpiiritieto

13.12.2024 klo: 8.05

Sisäpiiritieto: Lassila & Tikanoja tekee yhteensä noin 28 miljoonan euron alaskirjaukset ja varaukset Ruotsin kiinteistöpalveluliiketoimintaan liittyen

Lassila & Tikanoja tekee vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen raportoinnissaan yhteensä noin 28 miljoonan euron alaskirjaukset ja varaukset (ennen veroja) Ruotsin kiinteistöpalveluliiketoimintaan liittyen. Kirjaukset raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Ruotsin kiinteistöpalveluliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoiton kehitys on ollut ennakoitua heikompaa. Säännöllisen arvonalentumistestauksen perusteella Kiinteistöpalvelut Ruotsin konserniliikearvoon kirjataan noin 23 miljoonan euron suuruinen arvonalennus. Arvonalentuminen kirjataan vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen tulokseen, eikä sillä ole vaikutusta Lassila & Tikanojan kassavirtaan tai oikaistuun liikevoittoon. Ruotsin kiinteistöpalveluliiketoimintaan liittyvän liikearvon tasearvo kirjauksen jälkeen on noin 9 miljoonaa euroa.

Lisäksi Lassila & Tikanoja kirjaa Kiinteistöpalvelut Ruotsin tappiollisiin asiakassopimuksiin ja riita-asioihin liittyen yhteensä noin 5 miljoonan euron varaukset. Tappiollisten sopimusten varaukset liittyvät kahteen julkisen sektorin asiakassopimukseen, joihin liittyvät vastaiset menot tulevat Lassila & Tikanojan arvion mukaan ylittämään sopimusten odotettavissa olevat tuotot. Varaukset kirjataan vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen tulokseen, eikä niillä ole vaikutusta Lassila & Tikanojan kassavirtaan tai oikaistuun liikevoittoon.

Alaskirjaukset ja varaukset eivät vaikuta Lassila & Tikanojan tilikauden 2024 ohjeistukseen.

Helsinki 13.12.2024

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi