Jyske Bank accepterer bødeforlæg

Jyske Bank har accepteret et bødeforlæg på knap 24 mio. kr. for, i perioden fra marts 2010 til september 2021, ikke at have levet op til kravene i hvidvaskloven vedr. kundekendskabsprocedurer og undersøgelsespligt på 35 kunder med boliglån i Sydeuropa.

Der er tale om en mindre afviklingsportefølje i bankens Keyplan Mortgage-afdeling, og lånene er etableret før 2012. De pågældende kunder har udelukkende et boliglån og betaler afdrag på det, og de har ikke adgang til betalingskonti eller andre produkter i banken.

”Vi rettede straks op på de specifikke mangler i håndteringen af boliglånene, da de blev kendt. Generelt har vi et stærkt og omfattende fokus i koncernen på bekæmpelse af finansiel kriminalitet og hvidvask,” udtaler bankdirektør Peter Schleidt, Jyske Bank. Han fortsætter:

”Gennem hele forløbet har vi samarbejdet med National enhed for Særlig Kriminalitet, og vi er tilfredse med, at sagen nu er afsluttet.”

