Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 13.12.2024 klo 15.15

Suvic Oy:n tytäryritys Suvic AB on solminut BoP-sopimuksen tuulipuiston rakentamisesta Ruotsiin

Suvic on allekirjoittanut Vinliden North ja South -puistoja koskevat Balance of Plant (BoP) -sopimukset. Tuulipuistot sijaitsevat Lyckselen kunnassa Pohjois-Ruotsissa. Puistoissa on yhteensä 11 tuulivoimalaa, joista Vinliden Northiin sijoittuu 4 kpl ja Vinliden Southiin 7 kpl. Urakan toteuttaa Suvic Oy:n täysin omistama Ruotsin tytäryritys Suvic AB.

Suvicin Ruotsin toiminnoista vastaava Business Director Sami Ehrnstén kertoo, että uudet urakat ovat loistavaa jatkumoa parhaillaan Ruotsissa rakentuville Vitbergetin ja Storhöjdenin tuulipuistoille: ”Vinlidenin työmaat tulevat työllistämään yhteensä kymmeniä henkilöitä käsittäen sekä meidän omaa henkilökuntamme että paikallista työvoimaa – työtä riittää myös paikallisille aliurakoitsijoille.”

Kaikkien nyt allekirjoitettujen sopimusten asiakas on Vinliden Vindkraft AB, joka on Prime Capital AG:n hallinnoimien rahastojen ja Polhem Infra AB:n yhteisyritys. Suvic on aiemmin tehnyt yhteistyötä Prime Capitalin kanssa Lappfjärdin ja Sandbackan tuulipuistoissa. Prime Capitalin Director of Infrastructure Engineering Thomas Zirngibl kertoo: “Suvic on meille Suomen projekteista ennestään tuttu kumppani. Olemme vakuuttuneita heidän työnsä laadusta sekä yrityksen vahvasta sisäisestä turvallisuuskulttuurista, joka on kilpailukykyisen tarjouksen ohella meille aina tärkeä osa-alue, kun valitsemme urakoitsijoita projekteihimme.”

Tuore sopimus käsittää suunnittelutyöt sekä teiden, nostokenttien, perustusten, puiston sisäisen kaapeloinnin ja tietoverkon rakentamisen. Suvic on jo toteuttanut puustonpoistoa ja maarakennusta Vinlidenin molemmissa puistoissa Early Works -sopimuksen puitteissa. Työt jatkuvat toukokuussa, kun saamelaisalueen poronhoidollinen rauhoitusaika alueella päättyy. Tuulipuistojen arvioidaan olevan luovutusvalmiita viimeistään lokakuussa 2025.

Lisätiedot:

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Ilari Koskelo

Dovre Group Oyj

Hallituksen varapuheenjohtaja

Suvic on vuonna 2017 Oulussa perustettu yritys, joka toimii Pohjoismaissa keskittyen erityisesti uusiutuvan energian rakentamiseen. Se tuo alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Prime Capitalin Sandbackan tuulipuisto (Uusikaarlepyy ja Vöyri), Renewable Power Capital Ltd:n Storhöjden ja Vitberget tuulipuistot (Kramfors, Ruotsi), EPV Aurinkovoima Oy:n Heininevan aurinkovoimala (Lapua) ja Fortumin Kirkkonummen ja Espoon datakeskusalueiden lämpöpumppulaitokset. Verkkosivut: www.suvic.fi

Prime Capital AG Prime Capital AG on itsenäinen varainhoitopalveluja ja rahoituspalveluja tarjoava yritys, jonka omistavat sen johto ja työntekijät. Yritys noudattaa kokonaisvaltaista, monialaista lähestymistapaa ja on erikoistunut vaihtoehtoisiin sijoituksiin, erityisesti absoluuttiseen tuottoon, infrastruktuuriin (painopisteenä energiainfrastruktuuri) sekä yksityisiin velkainstrumentteihin. Lisäksi yritys tarjoaa rahoituksen ratkaisuja vaihtoehtoisiin sijoituksiin arvopaperistamisen ja rahastorakenteiden kautta. Prime Capital perustettiin vuonna 2006 ja työllistää tällä hetkellä noin 125 henkilöä Frankfurtissa ja Luxemburgissa. Yritystä valvovat BaFin ja CSSF. Syyskuussa 2024 Prime Capital hallinnoi noin 4,3 miljardin euron varoja (Assets under Management) ja 8,6 miljardin euron varainhoitotehtäviä (Assets under Administration). Verkkosivut: https://www.primecapital-ag.com/