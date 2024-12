Bigbank AS 2024. aasta novembri tulemused

November oli Bigbanki jaoks stabiilne ja kasumlik kasvukuu.

Suurimat kasvu näitas taaskord kodulaenude portfell, suurenedes kuuga üle 25 miljoni euro. Ärilaenude portfell kasvas üle 16 miljoni euro, mis on samuti korralik tulemus. Tarbimislaenude portfell suurenes ligi 2 miljonit euro võrra. Kokku kasvas laenuportfell oktoobri lõpuga võrreldes ligi 44 miljoni eurot, mis on 2024. aasta vaates keskmisel tasemel tulemus.

Hoiuste kaasamist mõjutas jätkuvalt langev intressikeskkond. Kui kuu alguses oli 6 kuu euribor veel 2,9% tasemel, siis kuu lõpuks oli 6 kuu euribor kukkunud alla 2,7%. See näitab, et viimase kvartali trendid jätkuvad ja süvenevad. Langev euribor toob leevendust ujuva intressimäärade laenuklientidele, kuid pankadele tähendab see langevaid intressitulusid. Samal ajal vähenevad ka hoiuste intressimäärad, kuid mitte euribori languse tempoga võrreldes. Seetõttu aeglustus hoiuseportfelli kasv - novembris suurenes see 15 miljoni euro võrra.

Laenuportfelli krediidikvaliteet püsib eelnevate kuude tasemel. Esimese kvartali lõpus lõppenud lühiajaline kvaliteedi halvenemine on möödas, ja mittetöötavate laenude osakaal kogu laenuportfellist on endiselt madal. Laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste kulude maht oli novembris 1,9 miljonit eurot, mis on 2024. aasta kuukeskmisest madalam tulemus.

Novembri puhaskasum, 3,3 miljonit eurot, oli korralik tulemus. Võrreldes eelmise aasta 11 kuu koondtulemusega on Bigbanki puhaskasum vähenenud 2,0 miljonit eurot. Peamisteks languse põhjusteks on neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste mahu suurenemine. Täiendava mõju on avaldanud ka palga- ja tulumaksukulu, mis tuleneb peamiselt Lätis krediidiasutustele kehtestatud tulumaksukohustusest, mida rakendatakse alates 2023. aasta detsembrist.

Bigbanki 2024. aasta novembri majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 446 miljonit eurot 2,4 miljardi euroni (+23%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 503 miljonit 2,1 miljardi euroni (+31%).

Neto intressitulud olid novembris 8,9 miljonit eurot, aasta 11 esimese kuuga kokku 97,2 miljonit eurot. 11 esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 6,0 miljonit eurot (+7%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht ja eraldiste kulu kokku oli aasta 11 esimese kuuga 23,2 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 4,3 miljonit eurot ehk 23%.

Novembri puhaskasum oli 3,3 miljonit eurot. 11 esimese kuu kasum kokku moodustas 33,4 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 2,0 miljonit eurot ehk 6%.

Omakapitali tootlus oli novembris 14,6%.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes November 2024 11 kuud 2024 11 kuud 2023 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 9 777 106 198 102 280 3 917 +4% Neto intressitulu 8 925 97 208 91 170 6 038 +7% Neto teenustasud 802 8 335 7 565 770 +10% Tegevuskulud kokku, sh -3 858 -42 703 -42 239 -464 +1% Palgakulud -2 412 -24 377 -21 711 -2 666 +12% Halduskulud -795 -10 663 -13 780 3 117 -23% Kasum enne allahindluste kulu 5 919 63 495 60 042 3 453 +6% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused ja eraldiste kulu -1 890 -23 214 -18 898 -4 315 +23% Tulumaks -753 -6 872 -5 101 -1 771 +35% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 3 276 33 409 36 042 -2 633 -7% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 29 -557 586 Aruandeperioodi kasum 3 276 33 438 35 485 -2 047 -6% Ärimahud, tuhandetes eurodes November 2024 11 kuud 2024 11 kuud 2023 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 372 949 2 372 949 1 927 322 445 627 +23% Nõuded klientidele 2 148 452 2 148 452 1 645 174 503 278 +31% Võtmenäitajad November 2024 11 kuud 2024 11 kuud 2023 Erinevus YoY ROE 14,6% 14,1% 17,0% -2,9pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 39,5% 40,2% 41,3% -1,1pp Soovitusindeks (NPS) 55 57 58 -1





Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 30.novembri 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,7 miljardit eurot ning omakapital 271 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

