CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 16. JOULUKUUTA 2024 KLO 15.00

Hiab solmii Yhdysvalloissa strategisen HIAB-nostureiden jälleenmyyntisopimuksen Ring Power Utility | Truck | Crane -yhtiön kanssa

Cargoteciin kuuluva Hiab on allekirjoittanut strategisen HIAB-nostureiden jälleenmyyntisopimuksen Ring Power Utility | Truck | Crane -yhtiön kanssa Yhdysvalloissa. Sopimus kattaa HIAB-nosturit ja huoltotoiminnan.

Ring Power Utility | Truck | Crane perustettiin vuonna 2008, ja se on kasvanut johtavaksi hyötyajoneuvojen, kuorma-autojen ja nostureiden toimittajaksi. Yhtiö tarjoaa huippuluokan tuotteita maailmanluokan tuotemerkeiltä sekä innovatiivisia ratkaisuja, ensiluokkaista palvelua ja kestävää arvoa 11 toimipisteensä kautta Yhdysvalloissa.

HIAB-laitteiden lisääminen Ring Power Utility | Truck | Cranen valikoimaan on merkittävä virstanpylväs molemmille yrityksille. "Tämä kumppanuus on jännittävää uusi luku toiminnassamme", sanoo Mike Beauregard, SVP, Director of Utility | Truck | Crane. "Tulevaisuus näyttää valoisalta, kun HIABin alan johtavat tuotteet yhdistyvät Utility | Truck | Cranen vahvaan myyntivoimaan, vakiintuneeseen verkostoon ja sitoutumiseemme asiakastyytyväisyyteen."

Hiabin kuormausnosturit tunnetaan ja niitä arvostetaan Yhdysvalloissa niiden korkean laadun, luotettavuuden ja alan parhaiden turvallisuusominaisuuksien ansiosta. Hiabilla on vertaansa vailla oleva yli 700 toimipisteen huoltoverkosto ympäri maata.

"Hiab etsii kasvua tulevaisuudessa, ja olennaista tässä on johtavan asemamme laajentaminen kasvavilla Pohjois-Amerikan markkinoilla. Yhteistyö, johon nyt ryhdymme Ring Power Utility | Truck | Cranen kanssa, tukee merkittävästi tätä tavoitettamme", sanoo Pauliina Kunvik, SVP Sales & Services, Hiab USA. "Ring Power Utility | Truck | Crane on strategisesti erittäin hyvin asemoitunut Yhdysvalloissa, ja heidän myynti- ja palveluorganisaationsa tunnetaan motivaatiostaan ja asiantuntemuksestaan."

"Ring Power Utility | Truck | Cranen maantieteellinen kattavuus on erinomainen ja Hiabin kasvun kannalta erittäin kiinnostava. Sekä Ring Powerin että Hiabin tiimit ovat 100-prosenttisesti sitoutuneet yhteistyöhön ja ovat innoissaan yhteisestä kasvusta", sanoo Bob Cannady, VP Sales, Hiab US.

Lisätietoja:

Pauliina Kunvik, SVP Sales & Services, Hiab USA, pauliina.kunvik(at)hiab.com, puh. +1 419 654 9844

Hiab Communications: hiab.communications(at)hiab.com

Tietoja Hiabista

Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat ensiluokkaiset kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON- ajoneuvotrukit, LOGLIFT-puutavaranosturit, JONSERED-kierrätysnosturit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet, GALFAB-vaijerilaitteet, ZEPRO-, DEL- ja WALTCO-takalaitanostimet sekä älykkäiden ratkaisujen HIPERFORM-kokonaisuus. Alan edelläkävijänä Hiab kehittää paremman tulevaisuuden ratkaisuja tekemällä kuormankäsittelystä älykkäämpää, turvallisempaa ja kestävämpää. www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2023 noin 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi