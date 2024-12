Communiqué de presse

Atos fait évoluer les logiciels de vol génériques du CNES et en assure la maintenance pour les cinq prochaines années

Paris, France – 16 décembre 2024 – Atos annonce aujourd’hui avoir été retenu par Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) pour faire évoluer sa solution générique de logiciel de vol (LVCUGEN1) destinée aux satellites et engins spatiaux et en assurer la maintenance. Cette nouvelle mission de cinq ans témoigne de la confiance renouvelée du CNES envers Atos, partenaire technologique de longue date.

Atos intervient en effet auprès du CNES depuis 2019 dans le développement des composants logiciels LVCUGEN. Ce cadre générique réutilisable constitue une base solide pour le développement de logiciels embarqués. LVCUGEN repose sur des composants logiciels, des processus de production rigoureux et des outils spécifiques. Adaptable et modulable, la solution peut être personnalisée par les utilisateurs selon leurs besoins.

En tant que responsable du développement et de la maintenance de LVCUGEN, Atos garantit que la solution répond aux exigences des programmes spatiaux actuels et futurs du CNES et accompagne également les utilisateurs, qu'ils soient académiques ou industriels, pour maximiser l'utilisation de la technologie et déployer tout son potentiel dans leurs projets.

En proposant une approche DevOps alliée aux technologies open source, Atos favorise la collaboration entre acteurs du spatial afin d’assurer les plus hauts niveaux de qualité tout en réduisant coûts et délais de développement et de production des logiciels embarqués à partir de la plateforme logicielle LVCUGEN. Les utilisateurs bénéficient d’un environnement optimisé, de temps de validation réduits grâce à l'automatisation, dans le respect des normes ECSS2. Ce cadre technique et organisationnel a été élaboré par la communauté spatiale européenne pour garantir la qualité, la sécurité, et l'efficacité de projets menés par l’ensemble des acteurs du spatial.

« Atos accompagne le bon fonctionnement et l’évolution de notre solution générique de développement de logiciels embarqués. L’adoption de plus en plus large de cette architecture innovante par nos partenaires industriels, scientifiques et académiques est un succès pour le CNES et place Atos comme un partenaire essentiel de nos grands programmes spatiaux actuels et à venir », indique Pierre-Baptiste Lambert, Chef de service Logiciel de Vol, CNES.

« Grâce à sa connaissance approfondie du domaine spatial, son expertise des logiciels embarqués et son engagement de long terme auprès du CNES, Atos a parfaitement su répondre aux enjeux de réutilisabilité, de fiabilité et d’optimisation des coûts si critiques dans le développement des logiciels de vol spatiaux », commente Thomas Legras, Directeur d’agence, secteur spatial, Atos.

Déployée avec succès dans les missions spatiales JUICE, N3SS, EyeSat, Angels, Kineis, SVOM et au rover IDEFIX de la mission martienne MMX, la solution multi-cibles LVCUGEN a démontré son aptitude à répondre aux défis les plus ambitieux du secteur spatial sur plusieurs types d’architectures, depuis les satellites traditionnels jusqu’aux nanosatellites du New Space.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos du CNES

À la fois agence de programme, centre technique et opérateur spatial, le CNES, créé en 1961, réunit toutes les fonctions permettant au gouvernement français de définir et mettre en œuvre sa stratégie spatiale, ainsi que de déployer les politiques publiques qui requièrent l’appui du secteur spatial (gestion des territoires, agriculture, santé, télécommunications, catastrophes naturelles, défense, etc.).

Le CNES assure la disponibilité de l’intégralité des moyens opérationnels nécessaires pour les lancements, les mises à poste des véhicules spatiaux et les opérations spatiales en orbite. Le CNES est un opérateur d’importance vitale (OIV), identifié par l'Etat comme ayant des activités indispensables à la survie de la nation. La France, représentée par le CNES, est l’un des principaux contributeurs de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Pour en savoir plus sur le CNES, consultez https://cnes.fr/

1 Logiclel de Vol Charges Utiles Génériques

2 European Cooperation for Space Standardization

