DOVRE GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Dovre Group Oyj:n tänään 16.12.2024 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä yhtiökokouskutsun kohdan 6 mukaiset asiat seuraavasti:

Projektihenkilöstö-liiketoiminnan ja Norjan Konsultointi-liiketoiminnan myynnin vahvistaminen ja hyväksyminen ja myyntiin liittyvän yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksyminen

Kuten Dovre tiedotti 20.11.2024, yhtiö on 20.11.2024 allekirjoittanut ruotsalaisen NYAB AB:n kanssa ehdollisen sopimuksen, jonka mukaan Dovre myy koko Projektihenkilöstö-liiketoimintansa sekä Norjan Konsultointi-liiketoimintansa NYAB AB:lle 34 miljoonan euron arvioituun hintaan. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 2.1.2025 tai sen lähipäivinä.

Kokonaiskauppahinta on arviolta 34 miljoonaa euroa, koostuen velattomasta yritysarvosta lisättynä nettokassan hyvityksellä ja huomioiden loppuunsaattamispäivän käyttöpääoma. Velaton yritysarvo määräytyy vuoden 2024 arvioidusta liikevoitosta (EBIT, 4,3 MEUR), kertoimella seitsemän. Dovre saa alustavasta kokonaiskauppahinnasta loppuunsaattamispäivänä käteismaksuna 80 %, ja 20 % talletetaan sulkutilille ostajan edun vakuudeksi Dovren mahdollisen takaisinmaksuvelvollisuuden täyttämiseksi lopullisen kauppahinnan varmistuttua. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan tultua päätökseen vuoden 2024 toteutuneen oikaistun liikevoiton sekä nettokassan ja käyttöpääoman määristä 31.12.2024.

Koska Dovre ei kaupan jälkeen enää toimi projektihenkilöstötoimialalla, yhtiön on muutettava yhtiöjärjestystään sen mukaisesti. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutos alleviivattu):

3 § Toimiala

Yhtiö voi tarjota projektihenkilöstöä ja suorittaa toimeksiantoja liikkeenjohdon konsultointiin, projektinhallintaan ja muihin asiantuntijatehtäviin ensisijaisesti energia-, uusiutuva energia-, kiertotalous- ja infrastruktuuritoimialoilla. Yhtiön konsultit voivat olla joko omia työntekijöitä, vuokrattuja alihankkijoita tai kolmannen osapuolen työntekijöitä. Yhtiö kehittää, markkinoi ja myy projektinhallintaan, yritysresurssien hallintaan ja lisättyyn todellisuuteen liittyviä ohjelmistotuotteita ja konsultointipalveluita. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja operoida tehtaita ja rakennusliikkeitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa ensisijaisesti energia-, uusiutuvan energian ja kiertotalouden aloilla. Yritys voi tuottaa ja myydä hallintopalveluita. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa sekä omistaa muiden yhtiöiden osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Groupin verkkosivuilla osoitteessa www.dovregroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi



