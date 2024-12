Notified wird Deutsche Börse Capital Market Partner

FRANKFURT and NEW YORK, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, ein weltweiter Anbieter von Kommunikationslösungen für die Investor Relations- und Public Relations-Arbeit, wird Deutsche Börse Capital Market Partner. Damit unterstreicht Notified die Bedeutung des deutschen Kapitalmarkts für die künftige Unternehmensentwicklung.

Deutsche Börse Capital Market Partner sind Dienstleister, die ihre Kapitalmarktexpertise Börsenaspiranten und gelisteten Unternehmen zur Verfügung stellen und damit die Emittenten bei der erfolgreichen Finanzierung über die Börse unterstützen. Notified ist als serviceleistender Partner im Bereich Investor- und Public-Relations gelistet und hilft Unternehmen bei der Erfüllung von Publizitätspflichten, der Informationsverbreitung sowie der Kontaktpflege mit den Kapitalmarktteilnehmern.

„Eine erfolgreiche Börsennotierung wird durch eine transparente und effiziente Unternehmenskommunikation unterstützt: Je nach Wahl des Börsensegments – Prime Standard, General Standard oder Scale – müssen Emittenten unterschiedlichePublizitätspflichten erfüllen“, unterstreicht Stefan Maassen, Head of Capital Markets & Corporates der Deutsche Börse AG. „Wir freuen uns, mit Notified einen erfahrenen Dienstleister, der Unternehmen international bei der Erfüllung von Investor Relations-Arbeit unterstützt, in unserem Capital Market Partner Netzwerk begrüßen zu können.“

Notified unterstützt Unternehmen mit Know-how und modernsten Tools

„Wir sind stolz darauf, Mitglied im Netzwerk der Kapitalexperten für börsennotierte Unternehmen in Deutschland zu sein“, betont Adam Christensen, Chief Marketing Officer von Notified. „Uns verbindet eine lange Beziehung zu diesem Markt, den wir in der Vergangenheit unter den Markennamen Hugin, Thomson Reuters und Nasdaq erfolgreich bedient haben. Heute ist es für Emittenten global immer wichtiger, Investoren über Grenzen hinweg zu erreichen. Mit unserer Bandbreite an Services – von Earnings Calls, IR-Websites und Investorentagen bis hin zur Verbreitung von Pflicht- und Pressemitteilungen – und unserer Präsenz an den wichtigsten Finanzplätzen, können wir einen Beitrag zu besserer Reichweite und Transparenz leisten.“

In einem sich dynamisch entwickelnden regulatorischen Umfeld mit stetig steigenden Anforderungen der Stakeholder an Reporting und Transparenz, unterstützt Notified Unternehmen mit Know-how und modernsten Tools, um komplexe Kommunikationsherausforderungen mit Hilfe der Möglichkeiten zu bewältigen, welche sich in der digitalisierten Welt bieten.

Für weitere Informationen zu Notifieds Produktportfolio und Verbreitungsnetzwerk, lesen Sie auf der Webseite weiter.





Über Notified

Wir von Notified unterstützen den Storyteller eines Unternehmens. Wir geben Investor Relations- und Public Relations-Experten die Werkzeuge, Technologien und das Fachwissen an die Hand, um ihre Geschichten kraftvoll, effektiv und fehlerfrei zu transportieren.

Mehr als 10.000 Kunden weltweit vertrauen auf unsere erstklassigen, preisgekrönten Lösungen und unser engagiertes Serviceteam, damit IR- und PR-Teams jederzeit die Kontrolle über ihre Unternehmensgeschichten haben. Unsere End-to-End-Kommunikationslösungen umfassen alle Aspekte von der Verteilung von GlobeNewswire-Pressemitteilungen, Social Listening und Medienbeobachtung bis hin zu Earnings Calls, IR-Websites und Investorentagen.

Mit Notified wird Ihre Story gelesen.

Lesen Sie auch weiter auf notified.com

Notified ist Teil der West Technology Group, LLC die von angeschlossenen Unternehmen bestimmter Fonds kontrolliert und unter dem Management von Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) stehen.

Medienkontakt

Frank Schwarz

schwarz@schwarzfinancial.com

+49 611 580 2929 0

