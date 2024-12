Osaluse võõrandamine äriühingus AS TFTAK ja muudatused nõukogu koosseisus

AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teavitab käesolevaga, et on 16.12.2024 sõlminud müügilepingu osaluse võõrandamiseks äriühingus AS TFTAK (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, registrikood 11930972; edaspidi „Äriühing“).

Äriühingu tegevusala on teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas ja selle peamiseks tegevusvaldkonnaks on teadusarendusprojektide ja rakendusuuringute müük koostööpartneritele, keskendudes uudsete toidu- ja biotehnoloogiate ning toodete väljatöötamisele ja turuletoomisele.

PRFoods võõrandab Äriühingus kogu talle kuuluva osaluse, milleks on 11 250 aktsiat nimiväärtusega 0,70 EUR aktsia kohta (s.t kogunimiväärtusega 7 875 EUR), mis moodustab 20% kogu Äriühingu aktsiakapitalist. Tehingu väärtuseks on 280 000 eurot.

Äriühingu bilansiline väärtus PRFoodsi aruannetes on 418 000 eurot. Tehingu alusel saadav summa on 280 000 eurot, mis vastab kolmanda osapoole poolt läbi viidud hindamisele. Tulem tehingust PRFoodsi konsolideeritud ja konsolideerimata aruannetele on ühekordne kahjum summas 138 000 eurot. Tehingu tulemi summa võrra väheneb ka PRFoodsi bilansimaht.

Seoses võõrandamistehinguga on PRFoods aktsionär Amber Trust II S.C.A. vabastanud ka PRFoods poolt tema kasuks seatud pandi (mille seadmisest teavitas PRFoods 14.11.2024 avaldatud börsiteatega: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdc91ea5f348a35a131805647284334ca&lang=et&src=listed).

Kirjeldatud võõrandamistehing ei ole käsitletav igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva või olulist tähtsust omava tehinguna, samuti tehinguna seotud isikuga börsi reglemendi „Nõuded emitentidele“ tähenduses.

AS PRFoods teatab, Kuldar Leis on esitanud tagasiastumisavalduse AS PRFoodsi nõukogu kohast alates 16.12.2024.

Ettevõte soovib avaldada tänu Kuldarile tema pühendumuse ja panuse eest tema ametiaja jooksul.

Kristjan Kotkas

Juhatuse liige

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee