Cannara fait le point sur les documents relatifs à l’assemblée générale annuelle de 2024 dans le contexte de la grève de Postes Canada

MONTRÉAL, 16 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV: LOVE ) ( OTCQB: LOVFF ) ( FRA: 8CB0 ), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable comptant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés a annoncé aujourd’hui qu’elle s’appuiera sur la Décision No 2024-PDG-0065 de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir une dispense des exigences relatives à l’envoi de certains documents reliés aux procurations pour la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») qui aura lieu le 30 janvier 2025 à 11 h (heure de Montréal) (les « documents reliés aux procurations »), en raison de la suspension totale de l’ensemble des services postaux fournis par Postes Canada à l’échelle du pays en raison de la mesure syndicale déclenchée le 15 novembre dernier par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (la « grève des postes »).

Accès aux documents

Les documents relatifs à la procuration sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca/fr/investisseurs .

Date et heure de la réunion

L’assemblée se tiendra dans un format virtuel uniquement, par le biais d’une diffusion audio en direct sur Internet et d’une téléconférence accessible via le lien suivant :

https://cannarabiotechquebecinc.my.webex.com/cannarabiotechquebecinc.my/j.php?MTID=m70400f296058ebb021572737a5824d6a

Pour participer à la réunion par téléconférence, veuillez composer le 1-438-797-4001 (Canada) ou 1-650-479-3208 (É-U) et utiliser le code de réunion 2636 952 9781 et le code LOVE2025 (56832025 si vous composez le numéro à partir d’un téléphone ou d’un système vidéo). Les actionnaires accédant à l’assemblée par téléconférence ne pourront pas voter ou s’exprimer lors de l’assemblée. Pour voter ou s’exprimer lors de l’assemblée, les actionnaires devront se joindre au webcast et utiliser la fonction de clavardage pendant l’assemblée. Un modérateur sera présent pour permettre aux actionnaires de voter ou de s’exprimer lors de l’assemblée au moment opportun.

Questions soumises au vote

En plus de recevoir les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 août 2024 ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, les actionnaires seront invités à se prononcer sur les points suivants lors de l’assemblée :

Déterminer le nombre d’administrateurs et d’élire les administrateurs qui exerceront leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société ; Nomination de MNP s.r. l./S.E.N.C.R.L. comme vérificateurs de la Société pour le prochain exercice et autorisation des administrateurs de fixer la rémunération des vérificateurs. ; Examiner et, s’il est jugé opportun, approuver la résolution approuvant le régime d’options d’achat d’actions, le tout tel que décrit dans la circulaire d’information de la direction ; Examiner et, s’il est jugé opportun, approuver la résolution approuvant le régime d’unités d’achats restreintes, le tout tel que décrit dans la circulaire d’information de la direction ; Traiter toute autre question qui pourrait être soumise à l’assemblée ou à tout ajournement de celle-ci.



Décision générale coordonnée 51-931

Reconnaissant que la grève des postes peut avoir une incidence sur la capacité d’un émetteur assujetti à transmettre des documents de procuration à tous les actionnaires, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le 4 décembre 2024 la Décision générale coordonnée 51-931 relative à la dispense temporaire des obligations prévues par le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue et le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti relativement à l’envoi de certains documents reliés aux procurations pendant une grève des postes (« Décision générale 51-931 »), qui prévoit une dispense temporaire des exigences relatives à l’envoi de certains documents reliés aux procurations.

Les conditions de la Décision générale 51-931 incluent l’exigence que chacune des questions abordées lors de l’assemblée soit considérée comme une « question faisant l’objet d’un vote annuel ». Cannara confirme qu’elle a a rempli toutes les conditions pour bénéficier, et bénéficie, de l’exemption de l’obligation d’envoyer des documents reliés aux procurations en vertu de la Décision No 2024-PDG-0065.



Assistance

Les actionnaires de la Société sont invités à consulter les documents reliés aux procurations directement sur les sites Web susmentionnés, et les actionnaires inscrits et les actionnaires véritables non opposants peuvent communiquer avec l’agent de transfert de la Société, Computershare Investor Services Inc. en composant le numéro sans frais 1-866-962-0498 en Amérique du Nord ou le numéro direct (514) 982-8716 à l’extérieur de l’Amérique du Nord pour demander des exemplaires des documents relatifs à la procuration ou 1-800-564-6253 en Amérique du Nord ou le numéro direct (514) 982-7555 à l’extérieur de l’Amérique du Nord pour demander des numéros de contrôle des votes pour voter en ligne à l’adresse suivante: www.investorvote.com . Les actionnaires non-inscrits qui s’opposent à ce que les intermédiaires communiquent des renseignements sur leur actionnariat dans la Société doivent contacter leur courtier pour demander leurs formulaires d’instructions de vote, leurs numéros de contrôle de vote et leurs instructions de vote.

Dans le cas où la grève des postes prendrait fin avant l’assemblée, la Société enverra les documents liés à la procuration selon la procédure normale, mais rien ne garantit que les documents liés à la procuration seront reçus par les actionnaires avant l’assemblée.

