EssilorLuxottica signe un accord pour acquérir le groupe Espansione

et accélérer ainsi sa croissance dans le domaine de la med-tech

EssilorLuxottica renforce son portefeuille d’instruments perfectionnés de santé visuelle de grande qualité

et de technologies médicales certifiées,

avec des solutions innovantes contre la sécheresse oculaire et d’autres maladies





Paris, France (16 décembre 2024) – EssilorLuxottica annonce la signature d’un accord pour l’acquisition du groupe Espansione, une société basée en Italie et spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux non invasifs destinés au diagnostic et au traitement de la sécheresse oculaire, des maladies de la rétine et de la surface oculaire. Ces dispositifs sont couverts par des brevets internationaux.

Le groupe Espansione est un pionnier de la med-tech qui offre les standards médicaux les plus élevés dans plus de 40 pays, avec la technologie de photobiomodulation (PBM) -Light Modulation Low-level Light Therapy (LLLT)-, utilisée en médecine ophtalmique et en dermatologie, et la technologie Intense Pulsed Light (IPL).

Cet accord représente pour EssilorLuxottica une nouvelle étape majeure dans le domaine de la med-tech et s’inscrit dans la stratégie du Groupe visant à améliorer les standards de l’industrie et la qualité des soins apportés aux patients.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica, a commenté : « Nous sommes ravis d’accueillir un pionnier tel qu’Espansione au sein de notre Groupe. Cet investissement, que nous sommes fiers de réaliser dans l’un de nos pays historiques, permettra d’étendre notre portefeuille de dispositifs médicaux et de renforcer notre position dans l’industrie optique. L’expansion d’EssilorLuxottica dans la med-tech vise à améliorer les standards de santé visuelle et va se poursuivre, dans une approche ouverte et collaborative qui permet à l’ensemble des acteurs de l’industrie d’accéder à nos produits et services. »

Cette opération est sujette aux approbations règlementaires locales et aux conditions de clôture d’usage.

Pièce jointe