El Imperial Springs International Forum 2024 hace hincapié en la acción colectiva para abordar los retos globales

GUANGZHOU, China, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El pasado 12 de diciembre, hora local, se celebró en Madrid, España, el Imperial Springs International Forum (ISIF) 2024. El ISIF de este año, organizado conjuntamente por la Australia China Friendship and Exchange Association, la Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, el People's Government of Guangdong Province y la World Leadership Alliance – Club de Madrid, reunió a más de 200 integrantes de círculos políticos, académicos y empresariales procedentes de más de 50 países.

Según Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, este foro ha sido una de las plataformas más importantes para fomentar el diálogo inclusivo con el fin de abordar los retos globales más urgentes desde su creación en 2014.

Danilo Türk, presidente de la World Leadership Alliance – Club de Madrid y antiguo presidente de Eslovenia (2007-2012), destacó que el ISIF es un foro que genera confianza y promueve el entendimiento mutuo. A través de un diálogo abierto, inclusivo y sincero entre personas, pretendemos reforzar la cooperación internacional y abordar los retos que todos tenemos en común. «En un momento en que la confianza se ha vuelto frágil y la cooperación se ha debilitado, el ISIF representa un puente positivo. Este evento establece vínculos entre personas, perspectivas y soluciones con un objetivo a largo plazo: el de lograr que el multilateralismo sea beneficioso para todos», añadió.

En la actualidad, se están produciendo cambios profundos sin precedentes en el último siglo, la gobernanza mundial se enfrenta a circunstancias complejas y el orden internacional se encuentra en una encrucijada decisiva. El auténtico multilateralismo debe constituirse sobre la base del respeto y la confianza mutuos, así como sobre un diálogo y una cooperación extensos.

«De cara al futuro, todas las partes deben adoptar medidas concretas para incrementar la solidaridad y la cooperación, abordar los retos globales de manera conjunta, y defender y poner en práctica el auténtico multilateralismo», declaró Yang Wanming, presidente de la Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries.

Como destacó Ivo Josipović, antiguo presidente de Croacia (2010-2015), en esta situación crítica, en que la humanidad se enfrenta a este tipo de retos, resulta evidente que no basta con la acción política, sino que también hay que tomar medidas globales que incluyan a personalidades del ámbito político, cultural y económico. Este foro está repleto de eruditos que pueden contribuir a ello.

«En tiempos de cambios de gran magnitud, la cooperación y la colaboración se vuelven más necesarias que nunca. Necesitamos normas e instituciones que funcionen como es debido. La estructura institucional está experimentando cambios significativos, y surgirán debates complejos acerca de cómo adaptarse. Todos necesitamos un orden multilateral viable. Redunda en interés de China, Estados Unidos, África, los países en vías de desarrollo, Europa... de todo el mundo», comentó Csaba Kőrösi, presidente de la 77.ª Asamblea General de las Naciones Unidas y antiguo director de Sostenibilidad Medioambiental de la Oficina del Presidente de Hungría.

«Algunas de las recomendaciones de la conferencia son revitalizar las estructuras multilaterales y lograr que las naciones se comprometan mutuamente a desarrollar este espacio de manera positiva en lugar de tomar medidas unilaterales. Ha sido uno de los mensajes más importantes», afirmó Jenny Shipley, antigua primera ministra de Nueva Zelanda (1997-1999).

Desde su inauguración, en 2014, el ISIF se ha celebrado ocho veces consecutivas en Guangzhou, China. «El ISIF 2024 ha supuesto la primera sesión celebrada en el extranjero. Gracias a los esfuerzos coordinados y a la estrecha cooperación entre todas las partes, el foro ha sido todo un éxito. Este evento representa una iniciativa conjunta para afianzar la amistad, mejorar el entendimiento y adoptar medidas colectivas para lograr un futuro mejor», indicó Chau Chak Wing, presidente de la Australia China Friendship and Exchange Association.

El foro, cuyo lema era «Collective Action for One Future» (Acción colectiva por un futuro único), contó con más de una decena de actividades, como un debate plenario y varios foros paralelos.

Fuente: Imperial Springs International Forum (ISIF) 2024