Copenhagen Capital A/S – Offentliggørelse af frivilligt betinget overtagelsestilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S.

Finanstilsynet har godkendt Copenhagen Capital A/S’s frivillige betinget overtagelsestilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S, CVR: 62670215.

Aktionærerne af A-aktier tilbydes en pris på DKK 6,30 kontant pr. A-aktie à nominelt DKK 2

Aktionærerne af B-aktier tilbydes en pris på DKK 4,20 kontant pr. B-aktie à nominelt DKK 2.

Købstilbuddet gælder samtlige aktier i NTR Holding A/S og vil være betinget af, at Copenhagen Capital A/S opnår minimum 50,01% af stemmerne i selskabet.

Baggrunden for overtagelsestilbuddet er, at Copenhagen Capital A/S ønsker at udvide sin virksomhed med investering i, drift og udlejning af fast ejendom gennem NTR Holding A/S og i den forbindelse overtage Selskabets juridiske, finansielle og skattemæssige struktur.

Copenhagen Capital A/S forventer at tvangsindløse minoritetsaktionærer og at afnotere NTR Holding A/S´ B-aktier fra Nasdaq Copenhagen A/S, hvis selskabet opnår et tilstrækkeligt stort antal accepter.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: rg@copenhagencapital.dk

Vedhæftede filer