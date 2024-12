Communiqué de presse

Trustway Crypt2pay d’Eviden accompagne SalisPay et CredoPay dans la sécurisation et la conformité des données sensibles de paiement pour les transactions par carte en Inde, à Oman et aux Émirats arabes unis

Paris, France - 17 décembre 2024 - Eviden, la ligne d’activité du Groupe Atos leader dans les domaines du digital, du cloud, du big data et de la sécurité, annonce aujourd'hui que sa solution Trustway Crypt2pay a été sélectionnée par SalisPay & CredoPay, fournisseur de solutions bancaires pour les Néo-Banques et présent à Oman, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite et en Inde. Crypt2pay d'Eviden, un HSM (Hardware Security Module) de paiement, sera intégré dans la plateforme CenterFirst de CredoPay, afin de sécuriser et de protéger les données de paiement sensibles nécessaires aux transactions par carte.

De plus, le HSM de paiement d'Eviden supportera toutes les fonctionnalités de déchiffrement, de tokenisation et de trans-chiffrement de PIN dont les clients ont besoin. CredoPay et sa filiale SalisPay ont déployé les HSM Crypt2pay à Oman, aux Émirats Arabes Unis et en Inde. Ils prévoient d'étendre la même solution à l'Arabie Saoudite et au Qatar.

Antoine Schweitzer-Chaput, responsable de la Business Unit Trustway chez Eviden, Groupe Atos, a déclaré : "Nous sommes ravis de fournir aux clients de SalisPay le plus haut niveau de sécurité et de flexibilité disponible sur le marché aujourd'hui. SalisPay est une référence stratégique importante pour notre solution Trustway Crypt2pay au Moyen-Orient. Compte-tenu du grand nombre de prestataires de services financiers dans la région, nous sommes convaincus qu'il s'agit de la première d’une longue série de succès ».

CAPITAINE RAJA SEKHAR (Retd), Co-Fondateur et Directeur Technique de CredoPay & SalisPay, a déclaré : "Au-delà des caractéristiques de sécurité de pointe, nous avons choisi la solution d'Eviden pour sa flexibilité et les avantages commerciaux qu'elle nous apporte. Trustway Crypt2pay HSM d'Eviden fournit une bibliothèque d'API Java avec des capacités intégrées d'équilibrage de charge et de basculement, permettant à SalisPay de s'intégrer facilement avec le HSM sans se soucier de développer séparément la redondance et l'équilibrage de charge. De plus, Crypt2pay facilite la migration des clients de SalisPay. Les clients peuvent importer les clés existantes de leur ancien HSM sans modifier leur infrastructure. De plus, nous pouvons gérer les HSM à distance sans avoir à nous rendre dans un centre de données physique, ce qui réduit les coûts d'exploitation et facilite la gestion des HSM".

SalisPay est une co-entreprise entre OCS Infotech, Oman (division TIC de Zubair Corporation) et CredoPay, Inde. CenterFirst, la plateforme de traitement de CredoPay, est une solution unique d'acquisition unifiée, de traitement des paiements multicanaux et de solutions bancaires connectées. Elle fournit aux banques, aux FinTechs, aux entreprises et aux commerçants une infrastructure d'orchestration des paiements de pointe pour gérer les acquisitions unifiées.

A propos d’Eviden[1]

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l’IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 41 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd’hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 5 milliards d’euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

[1] Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2024.

