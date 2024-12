Les Thés DAVIDsTEA annoncent une amélioration de leurs résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2024

Forte dynamique des ventes combinée à l'amélioration de la performance financière et de l'efficacité opérationnelle

Ventes de 14,0 M$, soit une augmentation de 15,6 % par rapport à l'exercice précédent

Marge brute de 51,5 %, en nette amélioration par rapport aux 37,9 % de l'exercice précédent

Perte nette de 1,6 M$, une amélioration par rapport à la perte nette de 3,7 M$ enregistrée lors de l’exercice précédent

BAIIA ajusté 1 d’un montant négatif de 0,8 M$ contre un montant négatif de 2,5 M$ au cours de l'exercice précédent

d’un montant négatif de 0,8 M$ contre un montant négatif de 2,5 M$ au cours de l'exercice précédent Ouverture de deux nouveaux magasins phares à Montréal : à Royalmount et au Centre Eaton



MONTRÉAL, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui leurs résultats du troisième trimestre pour la période close le 2 novembre 2024.

« Nous sommes très encouragés par la poursuite de la dynamique de nos ventes au troisième trimestre 2024, qui ont connu une croissance à deux chiffres dans tous les canaux de distribution en glissement annuel », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA. « Cette solide performance reflète notre proposition de valeur, qui continue de trouver écho auprès des consommateurs, en offrant un large assortiment de thés et d'accessoires haut de gamme pour le temps des fêtes, ainsi qu'une qualité de produit inégalée et des collections saisonnières. Tout aussi importante, notre stratégie de croissance omnicanale gagne du terrain, soutenue par notre présence dans les magasins, sur les plateformes en ligne et grâce à nos partenariats de vente en gros. En d'autres termes, nous sommes ravis que les amateurs de thé découvrent et redécouvrent le monde de DAVIDsTEA. »

« En septembre, nous avons inauguré notre 19e magasin dans le prestigieux centre commercial Royalmount, suivi de l'ouverture de notre 20e magasin au Centre Eaton de Montréal en novembre. Ces dernières étapes importantes soulignent notre engagement à offrir une expérience sensorielle en magasin et à renforcer notre présence sur les marchés clés. Nous continuons de nous concentrer à offrir une valeur et un service exceptionnels et de l'innovation, en nous assurant que nous rejoignons les clients là où ils se trouvent. En même temps, nous sommes déterminés à augmenter considérablement le nombre de nos magasins au cours des trois prochaines années et à assurer une croissance soutenue et rentable, tout en renouant avec de nombreuses communautés qui nous connaissent déjà », a ajouté Mme Segal.

« Nous sommes satisfaits de notre performance financière et de l'amélioration de la gestion de notre fonds de roulement au troisième trimestre », a affirmé Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de Les Thés DAVIDsTEA. « Pour la première fois de mémoire récente, nous avons généré un flux de trésorerie positif à partir des opérations, ce qui a renforcé notre position de trésorerie sur une base séquentielle. En outre, nous avons réussi à passer à une plateforme informatique plus souple et plus rentable, qui nous permettra de mieux nous mobiliser auprès de nouveaux clients et d'approfondir les relations avec les clients existants. Bien que cette transition ait nécessité la comptabilisation d’une perte de 3,1 M$ au cours du trimestre, elle devrait générer des économies annuelles d'environ 4 M$. »

« À l'avenir, nous continuerons à affiner notre gestion du fonds de roulement et des leviers de la chaîne d'approvisionnement pour tirer parti d'autres opportunités de réduction des coûts et stimuler la demande dans chacun de nos canaux afin d'atteindre une rentabilité soutenue en 2025. L'amélioration de notre bénéfice brut en pourcentage des ventes à 51,5 %, contre 37,9 % lors de l’exercice précédent, reflète le succès de nos efforts pour optimiser nos opérations et apporter de la valeur à la fois aux consommateurs et aux actionnaires. »

Résultats d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2024

Trimestre clos le 2 novembre 2024 comparé au trimestre clos le 28 octobre 2023

Ventes. Au troisième trimestre de l’exercice 2024, les ventes ont augmenté de 1,9 M$, ou de 15,6 %, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, pour atteindre 14,0 M$. Les ventes au Canada, qui ont représenté 85,5 % des revenus totaux, ont augmenté de 1,5 M$, ou de 13,8 %, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes aux États-Unis ont augmenté de 0,4 M$, ou de 27,6 %, par rapport au même trimestre en 2023.

La Société s'est concentrée sur une proposition de valeur qui trouve écho auprès des consommateurs, soutenue par une expérience mémorable, à la fois en personne et en ligne, afin de générer des ventes malgré des conditions macro-économiques défavorables.

Les ventes en ligne ont atteint 6,3 M$, soit une augmentation de 0,6 M$, ou 11,4 %, alors qu’elles atteignaient 5,7 M$ au cours du même trimestre de l’exercice précédent. Les ventes en ligne ont représenté 45,3 % des ventes, contre 47,0 % des ventes au cours du même trimestre de l’exercice précédent.

ont atteint 6,3 M$, soit une augmentation de 0,6 M$, ou 11,4 %, alors qu’elles atteignaient 5,7 M$ au cours du même trimestre de l’exercice précédent. Les ventes en ligne ont représenté 45,3 % des ventes, contre 47,0 % des ventes au cours du même trimestre de l’exercice précédent. Les ventes en magasin ont atteint 4,7 M$, une augmentation de 0,8 M$, ou 19,2 %, contre 3,9 M$ lors de la même période de l’exercice précédent. Les ventes en magasin ont représenté 33,7 % des ventes, contre 32,6 % des ventes lors du même trimestre de l’exercice précédent.

ont atteint 4,7 M$, une augmentation de 0,8 M$, ou 19,2 %, contre 3,9 M$ lors de la même période de l’exercice précédent. Les ventes en magasin ont représenté 33,7 % des ventes, contre 32,6 % des ventes lors du même trimestre de l’exercice précédent. Les ventes en gros ont atteint 3,0 M$, soit une augmentation de 0,5 M$, ou 19,3 %, par rapport aux 2,5 M$ lors du même trimestre de l'exercice précédent. Les ventes en gros ont représenté 21,0 % des ventes, contre 20,4 % des ventes lors du même trimestre de l'exercice précédent.



Bénéfice brut. Le bénéfice brut a augmenté de 56,8 % pour atteindre 7,2 M$ par rapport au même trimestre de l'exercice précédent en raison de l'augmentation des ventes, d’une meilleure marge sur les produits et d'une diminution des coûts unitaires de fret, d'expédition et d'exécution. Le bénéfice brut en pourcentage des ventes a augmenté à 51,5 % au troisième trimestre, comparativement à 37,9 % lors du même trimestre de l'exercice précédent. Sur le plan des secteurs, le bénéfice brut en pourcentage des ventes a atteint 49,8 % et 61,5 % au cours du trimestre, comparativement à 36,8 % et 45,1 % au cours du même trimestre en 2023 au Canada et aux États-Unis, respectivement.

Frais de vente, généraux et administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ont atteint 8,7 M$, soit une augmentation de 0,4 M$, ou 4,5 %, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Cette augmentation comprend des montants dus au titre de contrats de TI déficitaires de 3,1 M$ et des coûts de mise en œuvre de logiciels de 0,6 M$, et elle a été partiellement compensée par une reprise de la dépréciation des immobilisations corporelles de 2,1 M$. En ajustant les frais de vente, généraux et administratifs pour tenir compte des éléments non récurrents, ces dépenses se seraient élevées à 7,1 M$, soit une amélioration de 1,0 M$ ou de 12,6 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. En pourcentage des ventes, et après ajustement pour éléments non récurrents, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué pour s’établir à 50,7 % au troisième trimestre, contre 67,0 % au même trimestre de l'exercice précédent.

Au cours du troisième trimestre, la Société a procédé à la transition de toute son infrastructure informatique vers un ensemble de solutions moins coûteuses et plus souples. Les contrats de service existants pour la technologie qui n'est plus utilisée ont été entièrement comptabilisés au cours du trimestre, ce qui a entraîné une perte de 3,1 M$.

Les économies de coûts pro-forma annualisées qui en résultent sont estimées à 4,0 M$, ce qui a déclenché un examen de la dépréciation précédemment enregistrée des immobilisations corporelles dans les magasins de détail de la Société, chacun d'entre eux étant considéré comme une unité génératrice de trésorerie (UGT). La valeur recouvrable de chaque UGT a été évaluée en appliquant la méthode de la juste valeur diminuée des coûts de cession et calculée sur la base d'un multiple du BAIIA. Le montant recouvrable ainsi obtenu a ensuite été comparé à la valeur comptable de chaque UGT, ce qui a conduit la société à reprendre des dépréciations liées principalement à des améliorations locatives passées en charges au cours de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. Une reprise de 2,1 M$ d'immobilisations corporelles précédemment dépréciées a été enregistrée au cours du trimestre.

BAIIA et BAIIA ajusté1. Le BAIIA a été négatif de 0,8 M$ au cours du trimestre, contre un montant négatif de 2,8 M$ au cours du même trimestre de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté a atteint 0,8 M$, comparativement à un montant négatif de 2,5 M$ pour la même période au cours de l’exercice précédent. L’augmentation du BAIIA ajusté de 3,3 M$ reflète l'impact de l'augmentation des ventes et du bénéfice brut, ainsi que la baisse continue des frais de vente, généraux et administratifs.

Perte nette. La perte nette s’est établie à 1,6 M$ durant le trimestre, comparativement à une perte nette de 3,7 M$ lors de la même période au cours de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté s’est établi à 12 000 $ au cours du trimestre, contre une perte nette ajustée de 3,5 M$ au cours du même trimestre de l’exercice précédent.

Perte nette entièrement diluée par action. La perte nette entièrement diluée par action ordinaire a été de 0,06 $ au troisième trimestre, contre une perte nette entièrement diluée par action ordinaire de 0,14 $ au cours du même trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice net entièrement dilué ajusté par action ordinaire1, qui correspond au bénéfice net ajusté entièrement dilué sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, a été nulle au cours du trimestre, contre une perte nette entièrement diluée ajustée de 0,13 $ au cours du même trimestre de l’exercice précédent.

Liquidité et ressources en capital

Au 2 novembre 2024, la Société disposait d’une trésorerie s’élevant à 7,9 M$ détenue par les principales institutions financières canadiennes.

Le fonds de roulement était de 10,4 M$ au 2 novembre 2024, comparativement à 19,7 M$ au 3 février 2024. La diminution du fonds de roulement peut être attribuée à une diminution de la trésorerie et des dépenses payées d'avance et dépôts et une hausse des dettes commerciales et autres. Ces éléments ont été partiellement compensés par une hausse des comptes débiteurs et une diminution des revenus différés.

La Société progresse vers des résultats positifs, ce qui renforcera son bilan, soutiendra son fonds de roulement et permettra de futurs investissements.

Au 2 novembre 2024, les engagements financiers de la Société liés à l'achat de biens et de services exécutoires et juridiquement contraignants s'élevaient à 4,8 M$, déduction faite de 0,5 M$ d'avances (3 février 2024 - 9,9 M$, déduction faite de 0,4 M$ d'avances), qui devraient être acquittés d’ici 12 mois.

Utilisation de mesures financières et ratios non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend des mesures financières et ratios « non conformes aux IFRS », en ce qui concerne notamment 1) le BAIIA et le BAIIA ajusté, 2) le bénéfice (perte) d’exploitation ajusté(e) et 3) le bénéfice (perte) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire. Ces mesures financières ne sont pas conformes aux IFRS et peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent aux investisseurs avertis des renseignements utiles sur nos activités passées. Nous présentons ces mesures financières non conformes aux IFRS comme des mesures supplémentaires du rendement parce que nous croyons qu’elles facilitent l’évaluation comparative de notre rendement d’exploitation par rapport à ce rendement présenté selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui varient d’une période à une autre, mais ces mesures ne sont pas présentées en remplacement des mesures financières conformes aux IFRS.

Veuillez-vous référer à la section portant sur les mesures financières « non conformes aux IFRS » dans le rapport de gestion de la Société pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS.

Note

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société, qui sera déposé par celle-ci auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

Données financières consolidées condensées

(en dollars canadiens, en milliers, sauf pour les données par action)

Pour les trois mois clos les Pour les neuf mois clos les 2 novembre 28 octobre 2 novembre 28 octobre 2024 2023 2024 2023 Ventes 14 039 $ 12 145 $ 38 565 $ 36 292 $ Coût des ventes 6 815 7 539 20 270 22 428 Bénéfice brut 7 224 4 606 18 295 13 864 Frais de vente, généraux et administratifs 8 700 8 325 23 860 23 955 Résultat d'exploitation (1 476 ) (3 719 ) (5 565 ) (10 091 ) Charges financières 185 143 450 502 Revenus financiers (86 ) (132 ) (306 ) (628 ) Perte nette (1 575 ) $ (3 730 ) $ (5 709 ) $ (9 965 ) $ Ventes - par pays Canada 12 007 $ 10 553 $ 33 366 $ 31 129 $ États-Unis 2 032 1 592 5 199 5 163 Ventes - par canal En ligne 6 358 5 705 18 584 18 226 En magasin 4 727 3 964 13 442 11 784 En gros 2 954 $ 2 476 $ 6 539 $ 6 282 $ BAIIA1 (758 ) $ (2 817 ) $ (3 537 ) $ (7 447 ) $ BAIIA ajusté1 845 (2 467 ) (283 ) (5 947 ) Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e)1 12 (3 546 ) (2 597 ) (9 051 ) Bénéfice (perte) net(te) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire1 0,00 $ (0,13 ) $ (0,10 ) $ (0,34 ) $ Bénéfice brut en pourcentage des ventes 51,5 % 37,9 % 47,4 % 38,2 % Frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage des ventes 62,0 % 68,5 % 61,9 % 66,0 % Flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités d'exploitation 2 665 $ (622 ) $ (892 ) $ (6 384 ) $ Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement (825 ) (789 ) (2 385 ) (2 330 ) Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement (608 ) (1 048 ) (1 381 ) (1 992 ) Diminution de la trésorerie durant la période 1 232 (2 459 ) (4 658 ) (10 706 ) Trésorerie à la fin de la période 7 942 $ 11 734 $ 7 942 $ 11 734 $ 2 novembre 3 août 4 mai 3 février Aux 2024 2024 2024 2024 Trésorerie 7 942 $ 6 710 $ 8 772 $ 12 600 $ Comptes débiteurs 2 974 1 523 1 551 1 800 Dépenses payées d'avance et dépôts 2 214 4 326 5 687 5 877 Stocks 15 822 16 024 17 094 15 658 Dettes commerciales et autres 11 687 $ 6 553 $ 8 935 $ 8 662 $

________________

1 Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, ou qui peuvent être considérés comme tel. On y trouve donc des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Canadienne sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits avérés et incluent des déclarations relatives à nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre stratégie de transition vers le commerce électronique et les ventes en gros, les ventes futures au moyen de nos canaux de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives. La Société ne peut garantir qu'elle fera plus que doubler le nombre de ses magasins au Canada au cours des trois prochaines années.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion de la Société de l’exercice clos le 3 février 2024, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 mai 2024, qui pourraient avoir une incidence importante sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats futurs.

Information sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2024 se tiendra le 17 décembre 2024, à 8 h 30, heure de l’Est. Elle sera transmise en webdiffusion, et il sera possible d’y accéder à l’adresse suivante : www.gowebcasting.com/13863. La webdiffusion sera archivée en ligne deux heures après la fin de la conférence.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr , du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 4 000 épiceries et pharmacies au Canada, plus de 1500 dépanneurs au Canada et 170 épiceries aux États-Unis, ainsi que 20 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.