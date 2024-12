Tabnine introduit la possibilité de signaler le code sans licence dans les logiciels générés par l’IA

TEL AVIV, Israël, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine , tout premier assistant de codage IA, a présenté aujourd’hui « Code Provenance and Attribution », une fonctionnalité qui permet aux entreprises de bénéficier de l’utilisation de LLM populaires à grande échelle pour les tâches de développement logiciel, tout en minimisant la probabilité que du code sous licence restrictive soit injecté dans leur base de codage.

Les grands modèles de langage (Large language models, LLM) d’Anthropic, d’OpenAI et bien d’autres ont été entraînés avec de larges catalogues de contenu et de code tirés de sources visibles publiquement, dont la plupart ne sont pas sous licence libre. Si l’on ajoute à cela la probabilité que les LLM génèrent un contenu correspondant aux éléments précédemment traités, l’utilisation des modèles proposés par les fournisseurs est susceptible de générer une violation de la propriété intellectuelle ou des droits d’auteur. Grâce à Provenance and Attribution, Tabnine vérifie le code généré à l’aide d’un chat ou d’agents d’IA en le comparant au code visible publiquement sur GitHub, signale toute correspondance et indique le référentiel de la source ainsi que son type de licence. Ces informations permettent aux équipes d’ingénieurs d’examiner plus facilement le code généré à l’aide de l’IA et de décider si la licence de ce code répond à leurs normes et exigences spécifiques.

Avec sa nouvelle solution Provenance and Attribution, Tabnine facilitera le travail des équipes de développement ainsi que leurs équipes juridiques et de conformité qui souhaitent tirer parti d’une grande variété de modèles puissants.

« Les modèles formés sur de plus grandes bases de données ne provenant pas de code open source sous licence permissive peuvent offrir des performances supérieures, mais les entreprises qui les utilisent encourent le risque de se heurter à des violations de la propriété intellectuelle et de droits d’auteur », a déclaré Peter Guagenti, Président de Tabnine. « Notre solution Code Provenance and Attribution règle ce problème, en augmentant la productivité sans sacrifier la conformité. Les équipes d’ingénieurs expérimentés souhaitent connaître la source et la licence des résultats issus de l’IA générative, et cette fonctionnalité leur permet de le faire. »

Dans la mesure où la loi relative aux droits d’auteur pour l’utilisation du contenu généré par l’IA est encore incertaine, la position proactive de Tabnine vise à réduire considérablement le risque de violation de la propriété intellectuelle lorsque les entreprises utilisent des modèles tels que Claude d’Anthropic, GPT-4o d’OpenAI et Command R+ de Cohere pour le développement de logiciels.

Le modèle de Tabnine respectueux des licences, Tabnine Protected 2, formé exclusivement sur du code sous licence permissive, reste une valeur sûre. De nombreuses entreprises estiment que l’utilisation même d’un LLM formé sur un logiciel sans licence peut présenter un risque, c’est pourquoi Tabnine continuera à promouvoir et à développer ce modèle unique. La nouvelle solution Provenance and Attribution apporte un soutien supplémentaire aux équipes juridiques et spécialisées dans la conformité qui sont disposées à utiliser une plus grande variété de modèles tant qu’ils n’injectent pas spécifiquement du code sans licence.

La solution Code Provenance and Attribution prend en charge l’ensemble des activités de développement logiciel au sein de Tabnine, y compris la génération de code, la correction de code, la génération de cas de test, l’implémentation de tickets Jira, et bien plus encore. En lisant le code tel un humain, Tabnine signale non seulement les résultats qui correspondent exactement au code open source sur GitHub, mais également s’il existe des correspondances fonctionnelles ou d’implémentation.

Tabnine espère bientôt ajouter des fonctionnalités permettant aux utilisateurs d’identifier des référentiels spécifiques, comme ceux utilisés par ses concurrents, et de demander à Tabnine de vérifier le code généré par rapport à ces référentiels. En outre, Tabnine prévoit d’ajouter une option de censure, permettant aux administrateurs de Tabnine de supprimer le code correspondant avant qu’il ne soit présenté au développeur.

Code Provenance and Attribution est disponible en aperçu privé et accessible à toute entreprise cliente de Tabnine, et fonctionne sur tous les modèles disponibles, y compris Anthropic, OpenAI, Cohere, Llama, Mistral, et Tabnine. Pour en savoir plus sur Code Provenance and Attribution, cliquez ici .

À propos de Tabnine

Tabnine aide les équipes de développement de toute taille à utiliser l’IA pour accélérer et améliorer le cycle de vie du développement logiciel. En tant que tout premier assistant de codage IA, Tabnine a été utilisé par des millions de développeurs à travers le monde pour améliorer la qualité du code et le bien-être des développeurs grâce à l’IA générative. Contrairement à d’autres assistants de codage, Tabnine est l’IA qui vous laisse le contrôle. Elle est largement personnalisée pour votre équipe d’ingénierie, elle est privée et sécurisée (et fonctionne aisément dans vos environnements contrôlés), ne stocke ni ne s’entraîne sur le code de votre entreprise ou sur les données des utilisateurs, et propose des modèles exclusivement entraînés sur du code open source et des licences permissives pour éliminer les risques d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tabnine.com ou suivez-nous sur LinkedIn .