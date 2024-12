Auchan, DECATHLON, Leroy Merlin et Voltalia signent un partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a conclu un partenariat avec trois grandes enseignes : Auchan, DECATHLON et Leroy Merlin. Cette collaboration prévoit l’installation et l’exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur plus de 350 parkings en France, contribuant à accompagner leurs clients vers une mobilité plus durable. Ces infrastructures seront installées et exploitées par la filiale mobilité électrique de Voltalia, opérant sous la marque Yusco. Le service sera notamment commercialisé par Le Plein, une entreprise créée par Auchan, DECATHLON et Leroy Merlin, dont la stratégie est centrée sur l’expérience et l’accessibilité pour les clients.

En France, près de deux millions de véhicules électriques (hybrides rechargeables ou 100% batteries) roulent déjà sur les routes. Le nombre de modèles offerts au public augmente rapidement, avec notamment des modèles qui seront vendus dès 2025 entre 20 000 euros et 25 000 euros, ou loués entre 100 euros et 400 euros par mois.

A l’horizon 2030, sept millions de véhicules électriques devront se recharger régulièrement, notamment sur les lieux du quotidien tels que les parkings d’enseignes commerciales1.

On estime à 56 minutes le temps moyen de stationnement pour un client type d’une enseigne commerciale française. Pendant ce temps de stationnement dédié aux achats, il est possible d’effectuer une recharge correspondant à 80 kilomètres sur une borne de recharge lente ou 400 kilomètres sur une borne ultra-rapide.

Un potentiel de 5 000 points de charge installés d’ici 2028 en France

Le partenariat porte sur plus de 350 parkings répartis sur tout le territoire français et représente un potentiel d’environ 5 000 points de recharge. La première phase de déploiement débutera dès 2025 et se poursuivra jusqu’à fin 2028. Dix sites pilotes ont déjà été déployés ou sont en cours de déploiement sur des parkings Auchan, DECATHLON et Leroy Merlin2.

Auchan, DECATHLON et Leroy Merlin, veulent accueillir tous les utilisateurs de véhicules électriques avec une offre composée d’un mix de recharge lente à ultra-rapide en fonction des sites. Le service s’adapte ainsi aux besoins des utilisateurs en fonction de leur budget et du temps qu’ils souhaitent passer au sein des enseignes.

Faites Le Plein d'énergie et d'économies

Afin de créer un nouveau service différenciant pour leurs clients, Auchan, DECATHLON et Leroy Merlin ont créé « Le Plein », un fournisseur de services d’e-mobilité3 destinés au grand public.

Le Plein a pour vocation d’offrir aux utilisateurs de véhicules électriques un service simple, en accord avec les usages du quotidien, en proposant une expérience de recharge intégrée au parcours d'achat (« Charge to Store »). Les stations de recharge déployées seront facilement identifiables sur les parkings des enseignes partenaires sous la marque Le Plein et proposeront jusqu'à trois puissances de recharge afin de répondre aux emplois du temps et budget des clients, pour une offre accessible et adaptée à tous.

De plus, en utilisant l’application ou la carte RFID Le Plein, les utilisateurs pourront bénéficier à chaque recharge d’une réduction supplémentaire sur le prix de la recharge et d’avantages fidélité propres à chaque enseigne qui pourront évoluer. Par exemple, sur les premiers sites déployés sur un parking DECATHLON, les clients cumulent à chaque recharge des points dans leur programme de fidélité Decat'Club. Sur les sites Auchan, les clients peuvent bénéficier de deux heures de recharge lente créditées sur leur cagnotte Waaoh !

Yusco, opérateur de recharge de véhicules électriques créé par Voltalia

Acteur des énergies renouvelables, principalement d’origine éolienne et solaire, Voltalia a créé Yusco, un opérateur de points de charge4 qu’il installe et qu’il exploite et dans lesquels il investit.

Voltalia s’inscrit dans la dynamique du développement d'une mobilité décarbonée tout en créant des débouchés à sa production d’énergie renouvelable. Voltalia est déjà opérateur d’environ 230 bornes de recharge au Portugal via sa filiale Helexia, spécialisée dans la production d’énergie décarbonée sur site (principalement toitures solaires et ombrières de parking) et les solutions d'efficacité énergétique. Avec Yusco, Voltalia renforce sa relation avec Auchan, DECATHLON et Leroy Merlin5 pour proposer des offres intégrées associant photovoltaïque et recharge. Ces solutions permettent de développer des modèles vertueux d’autoconsommation.

Yusco, en tant qu’opérateur de points de charge, veille à développer et exploiter des stations situées au plus près des lieux de vie quotidiens, comme les centres commerciaux et les sites de loisirs, ainsi que sur des parkings privés, notamment d’entreprises. A terme, Yusco permettra à chaque utilisateur d’accéder à une station de charge au plus proche de son domicile. Chaque station se veut adaptée aux usages spécifiques de son emplacement, garantissant ainsi un service optimal.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, déclare : « Avec Yusco, nous contribuons à la décarbonation du quotidien des clients d’Auchan, de DECATHLON et de Leroy Merlin ».

Pierre-Louis Fraudet, Directeur d’Auchan Énergies, commente : « Chez Auchan, nous souhaitons faciliter la vie de nos clients. Le Plein apporte un nouveau service de mobilité pratique, rapide et économique aux clients qui viennent faire leur courses ».

Xavier Galice, Directeur Immobilier et Développement de DECATHLON France, précise : « En participant à la création de Le Plein, nous nous engageons à toujours mieux servir nos clients et à réduire l'empreinte carbone de nos activités en facilitant les mobilités douces ».

Maxime Leroy, Directeur Immobilier et Développement de Leroy Merlin France, déclare : « Le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques sur nos parkings s'inscrit dans notre volonté de développer une offre de services toujours plus complète pour les habitants qui fréquentent nos magasins. C'est une solution qui va contribuer à optimiser leur expérience client ».

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings. Voltalia

