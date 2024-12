Hepsor AS sõlmis 2,9 miljoni euro väärtuses lepingu Tallinnas kinnistu müügiks

Hepsor AS sõlmis 17. detsembril 2024 tütarettevõte Hotell L4 OÜ osa müügi- ja nõuete loovutamislepingu Pihlamaa AS-iga. Tehinguga kokkulepitud ettevõtte võlavaba hind on 2,9 miljonit eurot, millest arvestatakse maha ettevõtte võlakohustused summas 1,3 miljonit eurot, sealhulgas pangalaen. Hotell L4 OÜ omab Tallinna Kesklinnas, aadressil Lembitu 4, asuvat 1282 m2 suurust ärimaa kinnistut. Kinnistul on olemas kehtiv detailplaneering ja ehitusluba hotelli rajamiseks.













Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

