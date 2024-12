COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La révolution des investissements abordables : les jeunes Français séduits par les ETF

L’application de finances personnelles intelligente Plum publie les résultats d’un sondage inédit portant sur l’engouement des épargnants pour les produits d’investissement appelés ETF (Exchange Traded Funds).





Bien que les ETF ne soient pas encore des outils d'investissement majeurs en France, leur popularité ne cesse de croître. Ainsi, 39 % des épargnants interrogés déclarent avoir déjà investi dans des ETF. Les jeunes se montrent particulièrement intéressés : 43 % des 24-33 ans et 34 % des 18-23 ans ont déjà placé leur épargne dans ce type de produit financier. 1





L’essor des ETF s’explique en partie par leur promotion sur les réseaux sociaux, par les influenceurs et au sein des cercles proches. Toutefois, ces produits ne sont pas encore largement recommandés par les conseillers bancaires ou financiers et leur développement est également freiné par un manque d’information, qui alimente des perceptions biaisées ou hésitantes.





Les jeunes épargnants de plus en plus intéressés par les ETF

Pour mieux comprendre l’essor des ETF, notamment auprès des épargnants âgés de 18 à 43 ans, l’application de finances personnelles Plum a sondé les Français sur leurs connaissances et leurs attentes. Les ETF regroupent un ensemble d’actions, permettant d’investir simultanément dans plusieurs entreprises en suivant la performance d’un indice ou d’un secteur. Ce produit financier, longtemps prisé par des investisseurs avertis, séduit un public plus jeune grâce à son accessibilité et ses frais réduits.

Selon l’étude Plum, 39 % des épargnants âgés de 18 à 43 ans ont déjà investi dans des ETF. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes générations : 34 % des 18-23 ans et 43 % des 24-33 ans ont déjà placé leur épargne dans ce type de produit.

Première raison de cet engouement : l’accessibilité des ETF. Parmi les répondants, la majorité (51 %) est attirée par leur simplicité d’accès, de gestion et par leur liquidité. Parmi ceux ayant déjà investi, 16 % ont franchi le pas en bourse grâce à ce produit. D’autres cherchent à diversifier leurs investissements (14 %) ou à préparer leur retraite (10 %), conscients des limites du système de retraite et motivés par l’importance de constituer une épargne à long terme.

Les ETF offrent ainsi des investissements à la fois simples et performants, avec un ticket d’entrée inférieur à celui d’autres produits financiers. C’est pourquoi les ETF ont gagné en popularité, au même titre que les cryptomonnaies, devenus tendances chez des influenceurs business et finances.

Des épargnants plus influencés par les réseaux sociaux que par les conseillers bancaires ou financiers

Malgré le manque de visibilité des ETF en France par rapport à d’autres pays européens, les 18 à 43 ans sont bien informés de leur existence. L’étude le confirme chez les plus jeunes, 35 % des 18-23 ans et 45 % des 24-33 ans savent exactement ce que sont les ETF ou en ont une idée précise.

L'essor des ETF a largement été accéléré par les réseaux sociaux et les influenceurs. Ils ont été les prescripteurs auprès de 32 % des épargnants et ont contribué à populariser ces produits d’investissement auprès des jeunes générations. L’influence ne se limite pas aux réseaux sociaux et médias digitaux, un phénomène de bouche-à-oreille, notamment au sein de la famille et des amis, joue également un rôle important dans l’adoption des ETF (29%).

En revanche, les conseillers bancaires semblent avoir moins d’impact sur la promotion de ces produits, seulement 6 % des répondants affirment avoir été informés sur les ETF par leur conseiller bancaire ou financier. Les ETF peinent à être présentés au sein des banques traditionnelles soulevant un décalage entre les attentes des jeunes investisseurs qui se tournent vers des plateformes en ligne et des applications financières pour la gestion de leurs investissements.

Le succès des ETF ralenti par un manque d’éducation financière

Le frein majeur en France pour le développement du marché des ETF reste la méconnaissance des produits financiers, en particulier chez les plus jeunes. À l’avenir, 28% des répondants estiment qu’une meilleure connaissance financière pourrait les encourager à investir ou investir davantage dans les ETF.

Ils sont encore nombreux à ne pas être informés sur les produits et à considérer ne pas être concernés par l’investissement en bourse citant un manque de moyens financiers (26%), un manque de connaissances financières (25%) ou juger les investissements ETF trop risqués (16%). Ces idées reçues conduisent à des perceptions erronées, notamment sur les montants nécessaires pour investir sur des ETF. En effet, 30 % des répondants estiment qu’un investissement nécessite un montant supérieur à 500 euros, alors que des options sont accessibles dès 1 euro.

« Les ETF attirent de plus en plus de jeunes investisseurs, mais l’éducation financière reste essentielle pour renforcer cet engouement. En mettant à leur disposition des outils pédagogiques et un accompagnement personnalisé, Plum parvient à lever les obstacles, rendant ainsi l’investissement dans les ETF non seulement accessible à partir de 1 euro, mais aussi simple de gestion grâce à une sélection stratégique d’ETF par nos experts. » commente Céline Haddad, experte en finances personnelles chez Plum.

Plum est une application intelligente de finances personnelles qui a pour mission de permettre au plus grand nombre de maximiser la gestion de son argent. Fondée en 2016 par Victor Trokoudes (ex-Wise), Plum automatise certaines parties des finances personnelles que les gens trouvent compliquées ou pour lesquelles ils n’ont pas de temps à consacrer, les aidant à épargner sans effort, gérer leurs dépenses et à investir simplement. Plum a déjà aidé plus de 2 millions de clients dans l’UE, dont 230 000 en France, à mettre de côté plus de 5 milliards d’euros via l’application. Cette dernière a récemment intégré la possibilité d’investir dans les ETF pour ses utilisateurs. Plum a été nommée meilleure application de finances personnelles au Royaume-Uni lors des British Banking Awards 2023 et a été classée première fintech dans le Deloitte UK Technology Fast 50 2022, un classement des 50 entreprises technologiques au Royaume-Uni à la croissance la plus rapide. Plum a son siège social à Londres et possède des bureaux à Athènes, en Grèce, et à Nicosie, à Chypre.

