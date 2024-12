Bitwise lance un ETP Solana Staking, élargissant sa gamme de solutions de staking crypto

Conçu pour les investisseurs, optimisé pour la performance : Le Bitwise Solana Staking ETP (BSOL) a été conçu pour offrir les meilleurs rendements possibles aux investisseurs cherchant à accroitre leur performance grâce au staking de SOL.





Le Bitwise Solana Staking ETP (BSOL) a été conçu pour offrir les meilleurs rendements possibles aux investisseurs cherchant à accroitre leur performance grâce au staking de SOL. Bitwise poursuit son développement dans la crypto : Troisième ETP de staking cette année – Après Ethereum et Aptos, Bitwise renforce davantage sa position dans le domaine des actifs numériques avec un nouveau lancement de qualité institutionnelle.





Troisième ETP de staking cette année – Après Ethereum et Aptos, Bitwise renforce davantage sa position dans le domaine des actifs numériques avec un nouveau lancement de qualité institutionnelle. Solana – Une blockchain de premier plan : Solana redéfinit la vitesse et la scalabilité dans l’espace blockchain, rivalisant avec Ethereum comme plateforme de référence pour les contrats intelligents et les NFT.





18 décembre 2024, Francfort : Bitwise a annoncé aujourd’hui la cotation de son nouvel Bitwise Solana Staking ETP (Ticker : BSOL, ISIN : DE000A4A59D2) sur Xetra, offrant une exposition de qualité institutionnelle à la cryptomonnaie native de Solana, SOL. Grâce à un mécanisme de staking innovant conçu pour offrir des récompenses nettement supérieures par rapport aux autres ETP de staking, BSOL confirme la position de leader de Bitwise sur le marché des actifs numériques.

Solana, une blockchain en proof-of-stake lancée en 2020, s’est rapidement imposée comme un acteur majeur du secteur. Sa cryptomonnaie native, SOL, s’est hissée parmi les 5 plus grandes cryptomonnaies au niveau mondial, portée par sa rapidité et sa scalabilité exceptionnelles. Contrairement à ses concurrents comme Ethereum, Solana adopte une architecture unique qui sépare le code des données, garantissant un cadre simplifié et efficace. Cette conception permet non seulement de soutenir une large gamme d’applications décentralisées, mais en fait également un choix privilégié pour les contrats intelligents et les tokens non fongibles (NFTs).

Performance et transparence redéfinies

BSOL est un ETP entièrement adossé, émis en Allemagne, conçu pour offrir les rendements de staking les plus élevés, le coût total le plus bas et des performances supérieures par rapport aux autres produits de staking Solana disponibles sur le marché. En tant que seul ETP de staking Solana indexé sur un indice de staking – Compass Solana Total Return Monthly Index (Bloomberg : SOLTRM, Reuters : .SLTRM) – il offre aux investisseurs un cadre clair et transparent pour évaluer les performances. Avec une cotation principale sur Deutsche Börse XETRA, les investisseurs européens peuvent accéder à un véhicule d’investissement liquide, transparent et à faible coût.

« Chez Bitwise, nous continuons d’élargir notre gamme de produits pour offrir aux investisseurs des opportunités dans la crypto grâce à des véhicules de haute qualité en lesquels ils peuvent avoir confiance. Solana est l’un des actifs émergents les plus prometteurs du secteur, et nous sommes ravis de lancer BSOL, notre troisième ETP de staking cette année, après les ETP de staking Ethereum et Aptos lancés respectivement en février et novembre », a déclaré Hunter Horsley, CEO et cofondateur de Bitwise.

Lorsque les détenteurs placent leurs tokens en staking pour valider des transactions sur une blockchain Proof of Stake (PoS) comme Solana, ils contribuent à la sécurité de la blockchain et reçoivent des tokens supplémentaires en guise de récompense. Le staking est similaire au versement de dividendes, mais seules les personnes déléguant activement leurs SOL à des validateurs sont éligibles pour recevoir ces récompenses. Pour en savoir plus, consultez le guide Bitwise sur le staking des cryptoactifs.

Bitwise a connu une croissance significative en 2024, dépassant récemment les 12 milliards de dollars d’actifs clients sous gestion. Le lancement de BSOL marque le deuxième produit introduit en Europe après l’acquisition par Bitwise du gestionnaire d’actifs crypto ETC Group en août. Les offres européennes de Bitwise incluent l’ETP Bitcoin physique le plus liquide d’Europe (Ticker : BTCE, ISIN : DE000A27Z304) lancé en 2020, l’ETP Bitcoin le moins cher du marché (0,20 % par an) connu sous le nom de Bitwise Core Bitcoin ETP (Ticker : BTC1, ISIN : DE000A4AER62) et le Bitwise Ethereum Staking ETP (Ticker : ET32, ISIN : DE000A3G90G9), qui a connu une croissance rapide depuis son lancement plus tôt cette année.

L’entreprise se concentre désormais sur l’achèvement prochain du rebranding de son portefeuille d’ETP crypto européen, tout en élargissant sa plateforme européenne avec des ETP crypto innovants et de qualité institutionnelle, dont BSOL.

Details clés du produit

Nom de l'ETP Bitwise Solana Staking ETP Ticker principal BSOL ISIN DE000A4A59DZ WKN A4A59D TER 0.85 % p.a. Classe d’actifs Cryptoactifs Stratégie Staked SOL Total Return Exposition sous-jacente Staked Solana (SOL) Indice de référence Compass Solana Total Return Monthly Index Méthode de réplication Physique (Réplication complète)

Domicile Allemagne Cotation principale Deutsche Börse XETRA Devises de cotation principale EUR, USD Émetteur Bitwise Europe GmbH

À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux leaders spécialisés dans les crypto-monnaies. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par les cryptomonnaies. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparément, des fonds privés et des stratégies de fonds spéculatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des quatre dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe, ou le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100 % des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.com/eu



Contact média :

Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont, Paris

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com

Informations importantes

Cet article ne constitue pas un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat de produits financiers. Cet article est publié par Bitwise Europe GmbH (« BEU »), une société anonyme domiciliée en Allemagne, à titre d'information uniquement et conformément à toutes les lois et réglementations applicables. BEU ne donne aucune assurance ou garantie explicite ou implicite concernant l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Il est conseillé de ne pas se fier à l'équité, à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Veuillez noter que cet article ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'acquisition de produits financiers ou de cryptomonnaies.

Avant d'investir dans des Exchange Traded Products (« ETP ») cryptographiques, les investisseurs potentiels doivent tenir compte des éléments suivants :