Viridien : La gouvernance de Viridien évolue

La gouvernance de Viridien évolue

Changement du mode de gouvernance : unification temporaire des fonctions de Président et Directeur Général en la personne de Sophie ZURQUIYAH et nomination d’un Administrateur Référent en la personne de Philippe SALLE

Alors que la Société parachève sa stratégie de transformation et afin de disposer d’un mode de gouvernance agile pour servir au mieux ses ambitions et adaptée à son contexte actuel, le Conseil d’administration de Viridien s’est réuni le 18 décembre 2024 et a pris les décisions suivantes :

les fonctions de Président et de Directeur Général seront réunies temporairement à compter du 30 avril 2025, en la personne de Sophie ZURQUIYAH, Directeur Général et administrateur depuis 2018 ;

Philippe SALLE sera nommé Administrateur Référent sous réserve du renouvellement de son mandat d’administrateur par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025.

En raison des nouvelles fonctions prises par Philippe SALLE au sein d’une autre société cotée en France, le Conseil d’Administration de Viridien a estimé qu’il était opportun de procéder au remplacement de son Président actuel à compter du 30 avril 2025. Cependant, dans une logique de stabilité et d’équilibre de la gouvernance, le Conseil proposera à l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, le renouvellement du mandat de Philippe SALLE en qualité d’administrateur avec un rôle renforcé comme Vice-Président et Administrateur Référent, dont les missions seront détaillées dans le règlement intérieur du Conseil qui sera mis à jour en temps voulu.

Sur recommandation du Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance, le Conseil a décidé de mettre en œuvre le plan de succession prévu à cet effet. Ainsi, Sophie ZURQUIYAH assumera, pour une période transitoire, les fonctions de Président Directeur Général de Viridien à compter du 30 avril 2025. Cette gouvernance unifiée durera au plus tard jusqu’au terme du mandat d’administrateur de Sophie ZURQUIYAH, soit jusqu’à l’Assemblée Générale de 2026.

Colette LEWINER, Présidente du Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance, a déclaré : « Au nom du Conseil, nous remercions Philippe SALLE, pour sa présidence depuis 2018, qui a fortement contribué à la transformation de Viridien. Son maintien au sein de notre Conseil en qualité d’Administrateur Référent assurera une continuité et sera un gage d’équilibre des pouvoirs au sein d’une gouvernance unifiée. Nous remercions également Sophie ZURQUIYAH d’avoir accepté d’assurer la présidence du Conseil, combinée à son rôle de Directeur Général. Son leadership et sa vision stratégique permettront de poursuivre la transformation du Groupe. Le Conseil, avec le soutien de son Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance, s’engage d’ores et déjà dans des réflexions afin de rétablir un mode de gouvernance dissociée à compter de 2026. »

