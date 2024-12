Communiqué de presse

Ecully, le 18 décembre 2024 – 18h

Spineway obtient de nouvelles homologations au Vietnam

et enregistre des premières commandes

Le groupe Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce avoir obtenu des homologations au Vietnam pour ses gammes ACIFBOX, VEOS, KAPHORN et TWIN PEAKS. Dans la foulée de cette approbation, des premières commandes ont été passées, confirmant l’intérêt croissant pour les produits Spineway dans la région.

L’obtention de ces enregistrements permet à Spineway de répondre aux besoins des chirurgiens vietnamiens en proposant des solutions performantes et adaptées aux exigences locales. Ces homologations vont également permettrent au Groupe de renforcer sa présence et ses parts de marché sur ce pays où sont déjà commercialisées depuis plusieurs années ses prothèses ESP.

Pour accompagner cette dynamique, le Groupe a apporté son soutien à ses distributeurs locaux lors des premières présentations produits qui ont eu lieu lors de la 23ème édition du Vietnam Neurosurgery Conference (VNC 2024) du 6 au 7 décembre à Hô Chi Minh City. Cet événement a réuni les principaux acteurs du domaine de la chirurgie du rachis d’Asie du Sud-Est et a constitué une plateforme idéale pour présenter les innovations de Spineway tout en renforçant les liens avec les professionnels de santé de la zone Asie.

Spineway continue de consolider sa présence en Asie en démontrant sa capacité à répondre aux attentes des chirugiens internationaux. Ces avancées illustrent et confirment la stratégie du Groupe qui vise à le positionner comme un acteur de référence dans la chirurgie du rachis.

Prochain RDV :

22 janvier 2025 – Chiffre d’affaires annuel 2024

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

Contacts :





SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60



AELIUM



Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr

Pièce jointe