LE PARLEMENT ALLEMAND APPROUVE LA 3ème OPTION DU CONTRAT DE VISION NOCTURNE OCCAR, QUI PRÉVOIT LA FOURNITURE DE 25 000 JUMELLES ÉQUIPÉES DE TUBES INTENSIFICATEURS D'IMAGE PHOTONIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE– 18 DÉCEMBRE 2024

L'Allemagne a confirmé l’exercice de la 3 ème option au titre de son contrat de vision nocturne OCCAR avec le Consortium Hensoldt Optronics / Theon, offrant ainsi une meilleure capacité de combat de nuit aux forces armées allemandes

Dans ce cadre, Exosens fournira au Consortium les tubes intensificateurs d'image Photonis 16mm, reconnus comme le standard européen, largement utilisés par les forces armées européennes

Ce contrat, associé à une hausse de la demande sur ses marchés, renforce la visibilité d’Exosens à moyen terme

Cette 3ème option du contrat OCCAR sera principalement livrée en 2025 et 2026. Exosens communiquera ainsi début janvier ses objectifs financiers pour 2025

La commission de la Défense du Parlement allemand a approuvé aujourd'hui un nouvel avenant au contrat OCCAR, exerçant ainsi la troisième option consécutive, à savoir une commande de 25 000 jumelles équipées de tubes intensificateurs d'image Photonis, avec une option supplémentaire de taille similaire pouvant encore être exercée. Le consortium, composé de HENSOLDT Optronics GmbH et THEON SENSORS SA, a été invité par l'organisation internationale OCCAR à signer cet avenant le 20 décembre 2024 à Bonn, en Allemagne.

Le contrat initial pour la fourniture de jumelles de vision nocturne binoculaires (Binocular Night Vision Goggles – BNVG) avec l’OCCAR a été signé en juillet 2021. A date, 49 550 équipements utilisant des tubes intensificateurs d'image Photonis de 16 mm ont été commandés pour être fournis aux armées allemandes et belges (note : 2 tubes par équipement). Cet avenant supplémentaire comprendra ainsi 25 000 jumelles qui seront livrées à l'Allemagne jusqu'en 2026.

Les intensificateurs d'image Photonis 4G et 4G+ ont été sélectionnés par les armées des principaux pays européens et les forces de l'OTAN, en raison de leurs performances exceptionnelles sur les théâtres d’opérations.

Exosens communiquera début janvier 2025 ses objectifs financiers pour l'exercice 2025, qui intégreront l'impact positif de ce nouveau contrat.

Exosens confirme par ailleurs que le Groupe est parfaitement en ligne avec les objectifs financiers pour l’exercice 2024 communiqués lors de son introduction en bourse.

« Nous sommes très fiers d’avoir une nouvelle fois gagné la confiance du gouvernement allemand avec cette commande de jumelles de vision nocturne équipées de tubes intensificateurs d’images Photonis. Les performances et la qualité de nos produits de vision nocturne sont de vrais différenciateurs pour nos utilisateurs finaux et nous permettent d’être le leader mondial incontesté des tubes intensificateurs d’images. Nous allons continuer de renforcer nos capacités et investir dans l’excellence opérationnelle dans un marché en forte croissance, tout en répondant aux exigences de nos clients, notamment en livrant les volumes dans les délais et au niveau de qualité attendu. Ce contrat contribuera également à renforcer nos perspectives de moyen terme » a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d'Exosens.

