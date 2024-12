Communiqué de presse

Convocation de l’Assemblée Générale Annuelle d’approbation des comptes 2023 prévue le 31 janvier 2025 et évolution de la composition du Conseil d’Administration d’Atos

Paris, France, le 19 décembre 2024

Convocation de l’Assemblée Générale Annuelle

L’avis de réunion relatif à l’Assemblée Générale du 31 janvier 2025 comportant l’ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 25 décembre 2024 et sera disponible sur le site internet de la Société (https://atos.net/fr/investisseurs/assemblee-actionnaires).

Évolution de la composition du Conseil d’Administration d’Atos

Le Conseil d’Administration d’Atos, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, présidé par Elizabeth Tinkham, administratrice référente, a approuvé les évolutions suivantes concernant sa composition telles qu’elles seront proposées à l’Assemblée Générale d’approbation des comptes 2023 prévue le 31 janvier 2025, en ligne avec les besoins identifiés par le Conseil et dans le contexte de transformation du Groupe.

Comme qu’annoncé dans le communiqué de la Société du 15 octobre 2024, Jean Pierre Mustier quittera ses fonctions de Directeur Général de la Société et son mandat d’administrateur le 31 janvier 2025 à l’issue de l’Assemblée Générale, garantissant ainsi une transition ordonnée, constructive et efficace. À compter du 1er février 2025, Philippe Salle occupera les fonctions de Président-Directeur Général d’Atos SE.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a été informé du souhait d’Alain Crozier, de Monika Maurer et d’Astrid Stange de ne pas demander le renouvellement de leurs mandats d’administrateurs qui arriveront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2025.

Ratification de la cooptation d’administrateurs

La ratification de la cooptation des administrateurs suivants sera soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 31 janvier 2025 :

Françoise Mercadal-Delasalles , administratrice indépendante d’Atos depuis le 2 janvier 2024 ;

, administratrice indépendante d’Atos depuis le 2 janvier 2024 ; Jean-Jacques Morin , administrateur indépendant d’Atos depuis le 2 janvier 2024 ;

, administrateur indépendant d’Atos depuis le 2 janvier 2024 ; Sujatha Chandrasekaran , administratrice indépendante d’Atos depuis le 14 janvier 2024 ;

, administratrice indépendante d’Atos depuis le 14 janvier 2024 ; Monika Maurer , administratrice indépendante d’Atos depuis le 14 janvier 2024 ;

, administratrice indépendante d’Atos depuis le 14 janvier 2024 ; Alain Crozier , administrateur indépendant d’Atos depuis le 2 avril 2024 ; et

, administrateur indépendant d’Atos depuis le 2 avril 2024 ; et Philippe Salle, administrateur non-indépendant et Président du Conseil d’Administration depuis le 14 octobre 2024 et Président-Directeur Général à compter du 1er février 2025.

Renouvellement du mandat d’une administratrice

Il sera proposé au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 31 janvier 2025 de renouveler le mandat d’administratrice de Sujatha Chandrasekaran pour une durée qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2026.

Nomination de deux nouvelles administratrices

Il sera proposé au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 31 janvier 2025 la nomination de Joanna Dziubak, en qualité d’administratrice indépendante, et de Hildegard Müller en qualité d’administratrice1, pour une durée qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2026.

Sous réserve d’approbation des propositions de ratifications, renouvellement et nominations par l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration sera composé de huit membres (outre l’administrateur représentant les salariés), dont six membres indépendants, 62,5% de femmes et six nationalités représentées au Conseil.

Administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires

Le Conseil d’Administration aura vocation à être ramené à huit membres (outre le représentant salarié désigné en application des dispositions légales). Conformément à l’article 16.1 des statuts de la Société, le nombre d’administrateur représentant les salariés sera ramené à un et le mandat de Mandy Metten prendra par conséquent fin à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration constatant que le nombre d’administrateurs est devenu égal à huit.

Par ailleurs, constatant le franchissement à la baisse du seuil de 3% du capital de la Société détenu par les salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce et, par conséquent, la sortie du champ d’application de l’article L. 225-23 du Code de commerce rendant obligatoire la nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires, le mandat de Kat Hopkins prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2025, sous réserve de l’approbation par ladite Assemblée Générale de modifications statutaires en ce sens. Il est en effet prévu que ladite Assemblée Générale se prononce sur une modification de l’article 16.2 des statuts de la Société, afin de prévoir, au sein d’un paragraphe final, les conséquences d’un franchissement à la baisse du seuil rendant la nomination obligatoire d’un administrateur représentant les salariés actionnaires et la date effective de l’expiration dudit mandat.

Philippe Salle, Président du Conseil d’Administration d’Atos SE, a déclaré : « Je me réjouis de la nomination proposée de nouvelles administratrices et du renouvellement du mandat d’une administratrice au sein de notre Conseil d’Administration. Ces évolutions apportent un précieux mélange de continuité et de perspectives nouvelles, qui permettront au Conseil de poursuivre ses travaux et de continuer le renforcement de ses compétences. Je tiens à exprimer avant tout ma profonde gratitude à Jean Pierre Mustier pour sa contribution exceptionnelle dans cette période cruciale de transformation pour le Groupe. Je remercie également chaleureusement Alain Crozier, Kat Hopkins Monika Maurer, Mandy Metten et Astrid Stange pour leur engagement aux travaux du Conseil, qui ont permis de renforcer notre mission et notre vision collective. »

À propos de Joanna Dziubak

Ancienne dirigeante chez Goldman Sachs et Park Square Capital et fondatrice d’une société de conseil, Joanna Dziubak apporterait ses expériences dans les domaines de la stratégie, du financement et du M&A, essentielles à la croissance du Groupe. Son expertise financière approfondie et sa vision stratégique permettraient de renforcer la diversité des compétences au sein du Conseil. En outre, forte de nombreuses expériences d’administratrice dans divers secteurs et de membres de comités, son leadership et son expertise en gouvernance contribueraient également efficacement aux travaux du Conseil.

Biographie de Joanna Dziubak

Joanna Dziubak a commencé sa carrière professionnelle en 1995 chez Goldman Sachs dans le groupe M&A à Londres, et a été promue Managing Director au sein du Principal Investment Area, où elle a géré les fonds de private equity et les fonds de dette mezzanine de Goldman Sachs. En 2009, elle a rejoint Park Square Capital à Londres en tant qu’associée et membre du comité d’investissement, où elle était responsable des stratégies de dette subordonnée et de situations spéciales. Au cours de son mandat, elle a siégé au conseil d’administration de 17 sociétés de portefeuille dans divers secteurs d’activité et pays européens.

En 2016, Joanna Dziubak a lancé sa propre société de conseil à Paris et a siégé au sein de plusieurs conseils d’administration en tant que membre non exécutif indépendant, notamment en tant que membre de la Commission de surveillance du Groupe Caisse des Dépôts nommée par le Président de l’Assemblée nationale.

Joanna Dziubak est titulaire d’un Bachelor of Arts en relations internationales, summa cum laude, de l’Université de Pennsylvanie, d’un Master en économie et finance, Lauréate avec Félicitations du Jury, de Sciences Po Paris, et d’un Master en administration des affaires de la Harvard Business School.

À propos de Hildegard Müller

Hildegard Müller est une leader expérimentée avec une carrière politique et au sein de groupes industriels et bancaires, incluant des rôles de ministre d’État à la Chancellerie fédérale allemande et de membre de conseils de surveillance comme Siemens Energy AG et Vonovia SE. Présidente de l’Association allemande de l’industrie automobile (VDA) depuis 2020, elle possède une expertise internationale approfondie des enjeux et défis industriels et économiques, ainsi que des processus de transformation de grande ampleur, en particulier dans les secteurs de l’automobile et de l’énergie, et serait un atout indéniable aux travaux du Conseil.

Biographie de Hildegard Müller

Hildegard Müller a commencé sa carrière professionnelle en 1995 à la Dresdner Bank. En 2002, elle est devenue membre du Parlement au sein du Deutscher Bundestag, poste qu’elle a occupé jusqu’en 2008. Parallèlement, de 2005 à 2008, elle a été ministre d’État auprès du chancelier fédéral au sein du Bundeskanzleramt. En 2008, elle est devenue présidente du conseil exécutif du Bundesverband der Energie - und Wasserwirtschaft (BDEW) en Allemagne, où elle a dirigé l’organisation jusqu’en 2016. De 2016 à 2019, elle a occupé le poste de Directrice des opérations (COO) pour le réseau et l’infrastructure chez Innogy en Allemagne.

En plus de ses rôles exécutifs, Hildegard Müller a occupé plusieurs postes non exécutifs de premier plan. Depuis 2020, elle est membre du conseil de surveillance et du comité d’audit de Siemens Energy AG en Allemagne. Elle est également membre du conseil consultatif de DUK Versorgungswerk depuis 2014 et membre du conseil de surveillance de Vonovia depuis 2013, où elle siège également au comité des finances, de la stratégie et du développement durable. Depuis 2012, elle est membre du conseil consultatif de l’IKB Deutsche Industriebank.

Hildegard Müller est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Düsseldorf en Allemagne. En 1989, elle a suivi une formation d’employée de banque à la Dresdner Bank en Allemagne.

1 Lors de sa réunion du 18 décembre 2024, le Conseil d’Administration a décidé de retenir la qualification d’administratrice non-indépendante pour Hildegard Müller, compte tenu de son mandat de membre du conseil de surveillance de Siemens Energy AG et des liens d’affaires existants entre les groupes Atos et Siemens.

