EssilorLuxottica: Le Groupe Prada et EssilorLuxottica annoncent le renouvellement pour 10 ans de leur accord de licence

Le Groupe Prada et EssilorLuxottica annoncent le renouvellement pour 10 ans de leur accord de licence



Ce renouvellement traduit la forte confiance, le respect et la qualité de la collaboration entre les deux entreprises.

Paris, France et Milan, Italie (19 décembre 2024 – 8h00) – Le Groupe Prada et EssilorLuxottica ont annoncé aujourd'hui le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Prada, Prada Linea Rossa et Miu Miu.



L'accord en cours, expirant le 31 décembre 2025, a ainsi été prolongé jusqu'au 31 décembre 2030, avec la prévision d’un renouvellement jusqu'au 31 décembre 2035.



Incarnant une vision innovante et un engagement envers l'excellence, cette collaboration de plus de vingt ans a façonné une approche unique du luxe, à la fois intemporelle et tournée vers l'avenir. Les deux partenaires se sont inspirés des mondes de la mode et de la technologie pour proposer des collections innovantes qui font maintenant référence dans l’industrie.



« Nous sommes heureux d’annoncer le renouvellement de ce partenariat avec EssilorLuxottica, un partenaire de confiance sur le long-terme, avec qui nous avons bâti une collaboration forte, fondée sur le savoir-faire, la qualité et l’innovation. Ce renouvellement réaffirme notre engagement à faire vivre ces valeurs et notre vision partagée pour le futur de l’optique » a commenté Patrizio Bertelli, Président du Groupe Prada.



« Depuis que nos chemins se sont croisés, le Groupe Prada a été un partenaire extraordinaire, qui tient une place très spéciale dans notre histoire. Ce renouvellement nous emplit de fierté et marque un engagement commun à incarner la plus belle expression de la lunetterie de luxe - de l'élégance raffinée à l'irrévérence audacieuse et au dynamisme inspiré du sport. Ensemble, nous visons à apporter des produits encore plus innovants dans les années à venir », a ajouté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica.

