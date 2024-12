EssilorLuxottica: Il Gruppo Prada e EssilorLuxottica annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza per i prossimi dieci anni

Il Gruppo Prada e EssilorLuxottica annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza per i prossimi dieci anni



Il rinnovo conferma la grande fiducia e la stretta collaborazione tra le due aziende

Milano, Italia e Parigi, Francia (19 dicembre 2024 – ore 8:00) – Il Gruppo Prada e EssilorLuxottica annunciano il rinnovo dell'accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Prada, Prada Linea Rossa e Miu Miu.



L'accordo in essere, in scadenza al 31 dicembre 2025, è stato esteso fino al 31 dicembre 2030, con previsione di rinnovo fino al 31 dicembre 2035.



Gli oltre vent’anni di collaborazione tra le due aziende sono il frutto di una visione condivisa e una costante ricerca dell'eccellenza. Con un approccio unico e innovativo al lusso, questa partnership ha saputo creare uno stile diventato sinonimo di un’eleganza senza tempo con uno sguardo rivolto al futuro. Ispirandosi al mondo della moda e a quello della tecnologia, le due aziende hanno realizzato collezioni all’avanguardia diventate un punto di riferimento nell’intero settore.



Patrizio Bertelli, Presidente del Gruppo Prada, ha commentato: “Siamo felici di annunciare il rinnovo dell'accordo con EssilorLuxottica, un partner fidato e di lunga data con il quale abbiamo dato vita a una forte collaborazione basata su artigianalità, qualità e innovazione. Questo rinnovo conferma il nostro impegno verso questi valori e la nostra visione condivisa per il futuro dell'eyewear.”



“Da quando le nostre strade si sono incrociate per la prima volta, il Gruppo Prada è stato un partner straordinario, con un posto davvero speciale nella nostra storia. Questo rinnovo ci riempie di orgoglio e conferma l’impegno comune per portare l’occhiale di lusso alla sua espressione più alta. Dall’eleganza più raffinata all’irriverenza audace e al dinamismo ispirato allo sport, insieme siamo determinati a offrire prodotti sempre più innovativi negli anni a venire”, ha aggiunto Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

