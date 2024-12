Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 19. december 2024

Selskabsmeddelelse nr. 12/2024



Finanskalender for 2025

Hermed finanskalender for 2025 for SKAKO A/S:

Årsrapport for 2024 Onsdag den 12. marts 2025

Ordinær generalforsamling Torsdag 24. April 2025

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2025 Onsdag 21. maj 2025

Delårsrapport for 1. halvår 2025 Onsdag 20. august 2025

Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2025 Onsdag 12. november 2025

SKAKO har valgt fremadrettet at ændre sin rapportering således der kun udarbejdes delårsrapport for 1. halvår, og der vil for første og tredje kvartal alene blive udarbejdet en kvartalsmeddelelse. Dette sker bl.a. på baggrund af selskabets størrelse efter frasalg af SKAKO Concrete aktiviteterne ultimo 2023.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40