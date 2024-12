CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19. JOULUKUUTA 2024 KLO 15.30

Cargotecin taloudelliset tiedotteet vuonna 2025

Cargotec Oyj julkaisee vuonna 2025 seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Tilinpäätöstiedote 2024 keskiviikkona 12.2.2025

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2025 keskiviikkona 30.4.2025

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2025 keskiviikkona 23.7.2025

Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2025 perjantaina 24.10.2025

Cargotecin vuoden 2024 tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan viikolla 9 osoitteessa www.cargotec.fi.

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.3.2024. Osakkeenomistajan, joka vaatii yhtiökokouksen käsiteltäväksi tiettyä yhtiökokoukselle kuuluvaa asiaa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle 13.1.2025 mennessä osoitteella Cargotec Oyj, Hallitus, PL 61, 00501 Helsinki.

Lisätietoja:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab- ja MacGregor-liiketoimintojen johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Cargotecin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi