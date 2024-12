McPhy Energy : McPhy et l'Université de Florence (UNIFI) signent un accord portant sur un laboratoire commun et un partenariat de recherche

Foussemagne (France) et Florence (Italie), le 19 décembre 2024 – 17h45 CET - McPhy Energy, acteur européen de premier plan dans la technologie et la fabrication d'électrolyseurs alcalins, annonce aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la création d’un laboratoire commun accompagnée d’un partenariat de recherche avec l'Université de Florence (UNIFI).

Ce laboratoire commun fournira des capacités d'essai supplémentaires que McPhy utilisera pour renforcer la performance de ses produits.

Dans le secteur de l'hydrogène vert, en pleine croissance et hautement stratégique, les défis technologiques liés à la fiabilité des tests sont importants. En s'appuyant sur l'expertise académique de l'Université de Florence pour mener des analyses scientifiques et expérimentales approfondies, McPhy améliorera encore la performance et la sécurité de ses produits. Dans le cadre de la collaboration signée aujourd'hui, McPhy et UNIFI évalueront ensemble la dernière génération de stacks McPhy, constitués de cellules extra-larges (XL), éléments de base d'un électrolyseur d'une capacité de 4 à 5 MW qui sera lancé commercialement en 2025 et produit dans la Gigafactory de Belfort.

Ce laboratoire commun et ce partenariat de recherche s'appuient sur une fructueuse collaboration entre l'Université de Florence et McPhy, débuté il y a trois ans. Ce partenariat a déjà abouti au dépôt d'un brevet commun, marquant ainsi une étape importante dans leur coopération scientifique. Cet accord souligne également l'importance de leur proximité géographique, puisque l'un des sites de production et de test de McPhy sont situés à San Miniato, près de Florence (Italie).

Alessandra Petrucci, Rectrice de l'université de Florence, déclare : « L'université de Florence est active dans la recherche sur l'hydrogène vert et, plus généralement, sur la transition énergétique, avec une approche pluridisciplinaire allant des études préliminaires sur les aspects techniques aux avancées politiques et économiques. Dans cette perspective, le transfert de technologie vers l'industrie représente un pilier de cette approche. Nous sommes donc très heureux d'ouvrir ce nouveau laboratoire commun avec McPhy, qui est l'aboutissement de plusieurs années d’une fructueuse collaboration. La nouvelle installation d’expérimentation complétera les nouveaux laboratoires de Calenzano, qui représentent un fleuron de notre recherche en ingénierie et constitueront le cadre idéal pour une recherche synergique puisqu'ils abritent également d'autres bancs d'essai pour l'étude de la compression de l'hydrogène et de la combustion propre. »

Benoît Barrière, directeur de la technologie de McPhy Energy, ajoute : « Nous sommes très heureux de ce nouveau laboratoire commun avec une université de renom. Au total, McPhy collabore avec une douzaine d'instituts académiques dans le monde, un moyen de renforcer notre rôle de leader dans les équipements de production d'hydrogène vert. En effet, associer notre expertise industrielle et notre innovation technologique à la recherche fondamentale des institutions académiques permet de développer des solutions plus performantes, d'accélérer l'optimisation des technologies et d'anticiper au mieux les besoins futurs. »

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : ALMCP).

