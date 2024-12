Ouverture de l’édition 2024 du Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints

PÉKIN, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’édition 2024 du « Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints » s’est ouverte au China National Convention Center le 18 décembre, à Pékin. Le forum a pour thème permanent « People’s City, Better Future » (Une ville humaine, pour un meilleur avenir) et l’édition 2024 a pour thème « Modernizing for People-centered Urban Governance » (La modernisation en faveur d’une gouvernance urbaine axée sur les personnes).

Le forum comprend une cérémonie d’ouverture et un forum principal, six sessions parallèles, des visionnages de documentaires, une session « Approaching 12345 » ainsi que d’autres activités d’accompagnement, et s’achève sur une cérémonie de clôture.

Lors de la cérémonie d’ouverture, une série de résultats du forum ont été rendus publics : Une compilation de documents de recherche sur la réponse rapide aux plaintes du public à Pékin (2024) ; Des cas d’innovation en matière de gouvernance urbaine (2024) ; et un rapport d’évaluation sur les services d’assistance téléphonique des villes dans le monde et l’efficacité de la gouvernance (2024).

Le forum est coparrainé par la Chinese Academy of Social Sciences (Académie chinoise des sciences sociales), le China Media Group (CMG), le CPC Beijing Municipal Committee (Comité municipal du PCC de Pékin) et le People’s Government of Beijing Municipality (gouvernement populaire de la municipalité de Pékin). La revue universitaire internationale « Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice » (Revue d’analyse comparative des politiques : recherche et pratique - JCPA) a été invitée en qualité de co-organisatrice du forum.

Source : The Organizing Committee of The 2024 Beijing Forum on "Swift Response to Public Complaints"